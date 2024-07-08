高股息商品 受益人數走揚

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人最近一周增加3.94萬人，已達874.03萬人，為連19周創新高；今年來共增加264.52萬人，增加前五名都是高息ETF，凸顯高股息ETF受歡迎程度。

今年來受益人數增加強五名台股ETF，分別是元大台灣價值高息（00940）、群益台灣精選高息、統一台灣高息動能、復華台灣科技優息及國泰永續高股息等，共新增205.98萬人。

雖然近期以市值型ETF或半導體ETF股價表現較為強勢，但高股息ETF受益人數仍增加最多，主要還是看好除息行情。

例如群益台灣精選高息ETF除息後的便宜價吸引不少中長線投資人進場，加上過去填息紀錄佳，讓投資人對其有信心未來填息表現，因此趁除息後的甜甜價，紛紛逢低布局。

復華台灣科技優息ETF今年來受益人也增加28.27萬人，經理人許忠成認為是因這檔ETF鎖定具長期競爭力的電子科技選股池，賦予高股息ETF新面貌。

展望後市，他表示，投資人如欲參與第3季傳統電子旺季題材，建議可透過一籃子優質電子股布局的高股息ETF，掌握資本利得及股息收益投資機會。

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