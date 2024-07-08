外資買亞股 最愛南韓

外資上周在新興亞股買多賣少，買超以對南韓的13.1億美元最多，其次是印度的7.7億美元、台灣的3.5億美元；賣超不重，以對印尼賣超1.6億美元最多，其次是越南的0.9億美元。亞股上周普遍上漲，以越南大漲3%最強，其次是印尼漲2.6%、南韓及台股漲2.3%。

今年以來，外資對新興亞股只買超三個市場，即南韓的184.3億美元、台灣的47.3億美元、印度的11.2億美元；賣超則以泰國的32.5億美元最重，再來是越南的21.6億美元。

今年以來，新興亞股仍以台灣漲33.1%最強，再來是越南的13.6%，但泰國跌6.9%最弱。

外資持續買超印度，群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度經濟強韌態勢不變，全年成長率預估落在8.2%高水準，主要受惠於投資帶來的乘數效應，通貨膨脹則持平。企業財報方面，市場預估今、明兩年獲利成長率維持15%以上。此外，總理莫迪順利連任，關鍵部會首長多由上屆閣員續任，有利經濟與產業中長期發展。

台股迭創歷史新高。PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，台股及美股四大指數全在短中長天期均線之上，美股強勢有利台股。

目前市場變數主要為美國聯準會（Fed）降息及美國總統大選。統計近40年Fed升息循環結束後，啟動首次降息前後美股經常波動加劇，特別是前後一個月指數較壓抑。在Fed降息前，多頭仍有發揮的空間。

安聯投信台股團隊指出，考量各產業成長性不一，聚焦能見度可達二至三年的產業、如人工智慧（AI）、蘋概、矽智財（IP）及特殊應用IC（ASIC）、光通、重電等；另一方面，由於7月為除權息旺季，伴隨高股息ETF換股結束，接下來盤面資金風格或將由高股息輪換至財報與法說動能，聚焦基本面與產業展望。