日股基金 利多一波波

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

日本勞動組合總連合會日前公布2024年春鬥勞資薪資協商最終結果，加薪幅度平均達5.1%，創33年來的最大升幅，基本薪資升幅達3.5%，也超越日本物價漲幅，而中小企業薪資增幅為4.4%。日本經濟大好，日圓走貶拉抬出口商獲利，日股行情持續攀高，相關基金受關注。

第一金投信指出，相較於前波經濟大多頭年代，1991年的物價與薪資成長變化，日本整體環境仍保留調薪空間，日本企業加薪、人才爭奪戰等競爭持續，有利民間薪資與消費上揚，整體經濟維持正向增長。

第一金量化日本基金經理人黃筱雲指出，過去五年MSCI日本各產業指數報酬排行觀察，每年產業的領漲冠軍各異，2019年至今各年度報酬冠軍分別為：醫療、原材料、能源、公用事業，及金融等。

從這波股價再度攻高的過程觀察，先是東證指數6月底開始創高，東證涵蓋33個類股、2,000多檔股票，反應日本整體產業，也因此，接連包括：保險、金融、汽車、製藥、重工股等皆有表現；日經於7月初接棒上揚攻高，日經成份股225檔偏重在高科技、出口類股等，反應日圓走貶挹注出口企業獲利，及全球科技類股的上漲帶動力量。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，隨著日本2024年春鬥薪資調高，日本央行罕見終止負利率，日本首相岸田文雄加碼宣布從2024年起，「日本個人儲蓄帳戶」NISA帳戶的免稅額度大幅提高三倍，至每年360萬日圓（約新台幣80萬元），可望加速日本國民將銀行存款轉移到股票、基金或其他證券產品，NISA政策召喚散戶大軍回流日股等利多題材不停歇，日股行情有望延續攀向新高峰。

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