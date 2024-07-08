美股市值型 科技題材威

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
美股市值型ETF績效表現
美股市值型ETF績效表現

美股多頭氣盛，S&P500指數再創新高，也進一步帶動美股市值型ETF報酬表現，其中布局聚焦科技等相關成長題材標的，今年來報酬優於大盤最為亮眼。

根據CMoney統計，今年來美股道瓊工業及S&P500指數漲幅為4.47%、16.72%，市值型美股ETF績效也是以追蹤S&P500指數的標的表現較佳，其中，復華S&P500成長（00924）漲幅逾三成最突出，永豐美國500大、元大S&P500漲幅也有逾兩成。

根據標普道瓊斯指數官網數據顯示，S&P500指數前十大成分股有八檔是科技股，資訊科技類股占比逾三成為產業第一大。其中前五大持股微軟、輝達、蘋果、亞馬遜等，受惠AI浪潮推升今年來股價漲幅優於大盤，其中輝達漲幅高達159.04%、Meta 52.53%（統計截至5日），更成為帶動S&P500指數表現的主要功臣。

00924追蹤指數為S&P500成長指數，科技股比重更高，其前十大持股僅一檔不是科技股，資訊科技類股持股比重拉升至55%，因科技股今年來多頭表現，讓00924漲勢領先同類型產品。

復華S&P500成長經理人吳允翔表示，2023年是AI商業化元年，2024年則進入AI應用初升段。

他指出，目前預估美國聯準會可望於第3季末降息，讓美國經濟保持溫和擴張，營造股市有利環境，科技成長題材受惠AI產業利多，將是布局美股主軸，後續若遇市場震盪，建議可偏多分批布局操作，掌握相關投資機會。

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