第3季基金投資趨勢／台日股納配置核心 重押65%資金

元大投信指出，在第3季布局基金，建議持續以台、美、日股等強勢資產為核心，聚焦參與優質股市成長，鎖定龍頭企業資產為主要標的，並搭配美債、投資級債作為現金替代選項。其中，台股可占30%，日股占35%，美國及全球優質股債可占35%。

台股上半年漲勢稱冠亞股，並迭創歷史新高。元大投信分析，主要原因在於電子權值股高度受惠於人工智慧（AI）趨勢，在美國維持基準利率不變的前提下，台股可望持續吸引外資回補。投資人可以布局元大台灣50（0050）及元大台灣高股息優質龍頭基金，來參與台股的多頭行情。

0050是台灣第一檔ETF，追蹤台灣50指數，成立滿21年，也是規模最大的ETF，最新規模為4,272億元。元大統計，今年以來外資買超0050成分股逾5,000億元，同步推動台灣50指數上半年含息上漲40.4%，超越大盤達11個百分點，可望改寫最佳年度紀錄。2014年以來，台灣50指數已有七個年度領先大盤，顯示台股重點權值股高度參與市場主流趨勢，吸引資金集中推升市值。

至於元大台灣高股息優質龍頭基金，則是國內首檔納入月配、年終配設計與收益平準金機制的基金，瞄準國內高股息優質龍頭企業，到5月底的規模為425億元，是規模最大的台股基金。目前基金以半導體股占44.1%最多，其次是電腦及周邊設備股的9.1%；前五大持股為台積電、聯發科、聯詠、長榮、聯電。

美股主要指數今年同樣屢創新高。元大投信指出，台股表現與美股行情是否穩定高度相關。在維持高利率到正式降息這段期間，美股將反映利率持平與企業獲利上修，可望持續挑戰新高；美債則具有高殖利率的吸引力。

元大S&P500追蹤S&P500指數，相對於波動較顯著的科技股指數，具有產業占比分散及獲利長期穩定成長的特色，成分股涵蓋美股11大產業；元大美債20年則是國內第一檔也是規模最大的債券ETF，最新規模來到2,314億元。

元大投信指出，投資人可透過元大全球優質龍頭平衡基金，參與美國聯準會（Fed）降息前的股債市行情。這是國內最大的跨國平衡型基金，規模達120億元，鎖定全球龍頭企業股債資產，可因應市場變化彈性調整。

元大全球優質龍頭平衡基金不配息，目前的股票部位逾七成，債券及現金近三成；美股及美債占58.8%最多，其次是加拿大、日本、台股等；產業以資訊科技股占24%最多，其次是工業股的11.5%、原材料股的6%；前五大持股為輝達、亞馬遜、蘋果、台積電、微軟。

日股去年以來表現優異，最近日經225指數重回40,000點並再創歷史新高。元大投信分析，今年以來日股利多因子延續。日圓維持弱勢有利日本製造業出口，同時日本半導體產業於全球的布局也逐漸有成效，5月半導體設備銷售額首次突破4,000億日圓，年增率更創2022年10月以來新高。

元大日本龍頭企業基金成立剛滿一年，為國內最大的日股基金，到5月底的規模逾423億元。基金的產業分布以資訊科技股占27.2%最多，其次是工業股的25.5%、金融股的14.6%。投資人也可以搭配元大日經225ETF，這檔ETF今年來已上漲近兩成。