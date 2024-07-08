台股近一月表現強勁，基金績效前十名全數打敗同期大盤，前九名報酬率更是超過一成。投信法人表示，美國年內仍有降息空間，延續股市資金行情，而台股也將進入除息旺季，股息有望成為台股新活水，投資人可定期定額布局台股基金。

聯準會主席鮑爾在央行論壇提及，市場預期美國在經濟穩健、通膨放緩背景下，市場看好年內仍有降息空間。在台股方面，7月起進入領息高峰，統計7月計有416家公司將陸續發放股息，總計6,907億元的現金股息可望再投入。

此外，市場靜待台積電18日法說會，觀察第3季營收、全年展望、半導體產業景氣等報告，若朝正向發展，將有助相關AI、關鍵半導體等產業評價進一步調升機會。

台股一般型基金績效

日盛投信台股投資研究團隊表示，主計總處預測台灣今年經濟成長率3.94%，創下近三年最高紀錄；5月景氣對策信號維持黃紅燈，領先、同時指標增幅擴大，並已分別連續八個月與14個月上揚。景氣持續升溫，有利挹注投資，台股有望持續震盪走高，多頭架構不變。

展望下半年，AI供應鏈需求強勁，消費性電子可能得等通膨徹底解決。包括美元、美債、VIA、油價等風險因子數字轉趨平滑，風險性資產看不到太大風險，產業焦點以基本面最強的AI供應鏈及半導體供應鏈為核心，包括晶圓代工、矽智財、半導體設備、EMS/ODM、散熱模組、PCB/CCL、高速傳輸等。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，第3季首要先看晶圓龍頭大廠7月中旬的法說會，以及8月AI指標大廠輝達的財報數據，指標企業的財報以及對市場的展望，都將牽動美台股市的投資情緒；以目前台股走勢來看，晶圓龍頭大廠股價站上千元大關，帶領台股再創新高，短期技術指標轉佳，短中長天期均線維持強勢多頭排列，多頭格局下建議擇優布局。

郭明玉表示，進入下半年電子新品備貨，台廠相關供應鏈營運動能往往能加速提升，據統計，今年台股每股獲利（EPS）有望年增33.2%，大幅優於平均值20.9%，明年也能維持16.3%的高成長，且統計顯示，若在EPS年增率高於長期均值時進場台股，平均報酬不僅達雙位數，正報酬機率更高達百分百。