全球市場觀測站／美、日、印度股市 法人挺

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美國9月降息機率提高，加上AI需求持續成長，市場投資信心增強，美、日、台與印度等股市續創新高，法人也持續看好後市；債市方面，美債殖利率呈狹幅區間整理，投資級公司債小幅上揚。

野村投信表示，美國公布經濟數據顯示經濟降溫，6月ISM製造業指數降至48.5，低於預期的49.2，6月ISM非製造業指數大幅下滑至48.8。6月非農就業人數增20.6萬人，但薪資增速放緩、失業率上升顯示就業降溫，經濟動能減緩且通膨走緩，市場認為聯準會9月降息機率提高，美股創高。

上周日股再創新高，野村投信指出，日本央行上周一公布日本大型製造業信心指數攀升至13，優於預期。日企薪資調升平均5.1%，創33年來最大升幅；投資人對日股的信心增加。

上周印度SENSEX 30指數亦站上8萬點新高。印度大選落幕後，市場一度拉回整理，不過，預期莫迪的政策可望延續，外資陸續回流。

日本央行 製造業

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