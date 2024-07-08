國泰投資級公司債 犀利

隨著市場期待美國聯準會降息，高資產族群的資金持續流向具有高殖利率、高資本利得空間「雙高」特性的投資等級債券。本月將除息的國泰投資級公司債（00725B），第一階段預估配息公告指出，第2季要配息0.658元，年化配息率有7%，近日成交也現爆量情況。

美國聯準會主席鮑爾2日出席歐洲央行貨幣政策討論，會中談話表示，美國經濟狀況良好，通膨重回放緩，但放鬆政策前仍需要更多數據支撐，加上雖雙向風險已趨於平衡，但過早或過晚降息都會對經濟有破壞性，因此會審慎管理。法人解讀，鮑爾仍維持6月FOMC會議的論點，在經濟穩健、通膨放緩的背景下，預計年內仍有降息空間，債券行情持續受到看好。

根據UBS調查，負責幫有錢人管理財富的「家族辦公室」，2023年以來持續加碼高品質、較長天期的固定收益產品，顯示富人們希望在低風險的前提下，爭取較高收益率與穩定現金流，債券配置更傾向於投資等級公司債，主因投等債有「雙高」，分別是高殖利率與高資本利得空間。

以千億投等債ETF國泰投資級公司債追蹤指數來看，截至6月底，指數殖利率來到6.1%，遠高於近10年的均值4.9%，滿足「高殖利率」的條件。

而「高資本利得空間」可從過去30年的數據驗證，當投等債指數交易價格跌落95元後，進場持有二年，平均報酬率上看32%，而國泰投資級公司債截至6月底標的指數交易價格僅92.7元，不僅遠低於近10年平均107.5元，也低於上述的95元標準，反彈動能有望更強勁。

法人建議，可跟上富人腳步布局雙高的投等債，如將於本月16日除息的國泰投資級公司債，因為成立時間較久，帳上有充沛的可分配收益，本季預估配息金額已於官網公告，投資人最晚須在15日前買進或持有，即可參與雙高機會。

除了國泰投資級公司債年化配息率衝7%受到市場追捧，本月還有多檔債券ETF上演除息秀，包括群益ESG投等債20+、國泰10Y+金融債，另外凱基投信發行的首檔月月配美國非投等債，也將迎來首次配息，法人建議，投資人可挑選債券規模大、信用評級高、溢價低的，會是比較穩妥的合適標的。