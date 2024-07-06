股債同被看好 全球科技多重資產策略基金攻守兼備

美國電商巨頭亞馬遜再創歷史新高，點亮發光發熱的AI這道火炬，主因亞馬遜宣布將推出低價商店，規劃推出一系列單價不到20美元無品牌的低價時尚及生活用品，迎戰中國快時尚跨境電商 (如：Temu、Shein)，並在2024年秋天開始接受中國賣家寄出的貨物。特斯拉此前公布的自動駕駛計程車服務Robotaxis，將於今年8月正式推出，市場看好特斯拉全自動輔助駕駛(FSD)的潛力，有望藉FSD成為Robotaxis計劃的關鍵推手，此外，售價約2.5萬美元的平價車款將於2025年推出。AI熱潮推波助瀾，美股科技七巨頭股價迭創新高，顯示市場仍看好AI後市。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，所謂科技就是用來提升生產力和解決問題的科學技術，以經濟學的角度，科技的革命一直是推動全球經濟發展的重要力量；從1980年代網路技術普及、2000年網路 2.0興起，到2010年代大數據和物聯網的發展，都為經濟注入了新動力。2020年代迎來AI的爆發，並將大幅改變人類生產的方式，有些工作確實會被AI取代，但人類獨特的能力和價值將得以重新定位和發揮，就像是電腦的發明，讓人類得以大幅節省耗財費力的數字計算和紙本紀錄，而能將心力花在更高層次的深度分析與判讀，所以與其害怕AI取代人類，不如好好思考，人類該如何利用AI開創更精采的未來。

輝達執行長黃仁勳曾表示：「生成式AI將掀起新的工業革命，每天都有新的生成式AI模型誕生，並使科技產業商機無窮。」而隨著更多「殺手級應用」的推出，個人及企業的生產力料將顯著提高，並推升各行各業的獲利以及全球經濟，也為股市帶來全新成長曲線。美國記憶體大廠美光(Micron)公佈最新一季財報，營收及獲利皆超出分析師預期，其執行長特別提到在資料中心方面，快速增長的 AI 需求使營收與上季相比增加逾 50%，並表示下一財年高頻寬記憶體(HBM)收入可能達「數十億美元」；另一方面，亞馬遜(Amazon)在市場樂觀看待雲端服務將受AI趨勢提振下，股價今年以來大漲近三成，市值首次突破2兆美元，成為第五家市值超過這一水準的美國公司；無論從財報表現還是股價走勢來看，皆顯示AI狂潮仍勢不可擋，人類發展將更加精采。

在全新的科技投資熱潮中，野村投信聆聽投資人想參與科技股動能同時兼顧控制波動的需求，設計出攻守兼備的「全球科技多重資產策略」，除布局海內外科技股外，也同時配置債券來平衡股票波動風險。為了打造堅韌且優質的投資組合，野村投信為該策略結合四大投資團隊資源，包括海外投資團隊、國內股票團隊、固定收益團隊，以及全球整合投資方案團隊，分別負責海外股票研究、國內股票研究、全天候債券策略，以及股債資產配比控管及匯率避險操作，集結了在各領域最專精的投資人才，可以說是野村投信的集大成之作。

野村全球科技多重資產基金經理人黃奕捷表示，該策略股票部位運用累積20年以上經驗且獨特的科技供應鏈研究分析方法，來辨識出科技大趨勢下的受惠者，債券部位則動態調整浮動與固定利率債券配比，因應各種利率環境，除了能有效降低整體投組波動性，更追求提升債券投資效益；野村投信希望以該策略獨特的設計理念和豐富的研究資源，幫助投資人無論採取單筆投入還是定期定額，皆能從容參與AI等科技狂潮的長線大多頭行情。