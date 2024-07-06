搶攻AI多元投資題材 台股主動式基金中長多續航

展望台股2024下半年，在經過上半年的強勁走勢後，大盤評價雖還沒有到歷史上泡沫時期的水準，卻也並不特別便宜，除AI相關外的電子補庫存力道有望復甦，加上AI出貨也還是維持熱絡，有助於支撐大盤。野村投信表示，AI與半導體先進製程的成長性仍較明確，台積電相關先進製程封裝供應鏈，機器人、重電、緣能/儲能相關族群可留意，可逢拉回時靈活布局於長期AI科技趨勢且受益於產品升級帶來獲利跳升的相關族群。

全球雲端服務（CSP）龍頭亞馬遜近期宣布計劃未來十年斥資逾千億美元打造資料中心，隨著AWS展開積極的擴建行動，預計其他的CSP業者也將跟進，進而推升資料中心的建置及AI伺服器的拉貨。除了雲端之外，蘋果於WWDC大會發表其發展全新(AI) Apple Intelligence平台，宣示跨入AI競爭里程碑，宣告將生成式AI與產品結合，創造出消費者有感的新功能，加深蘋果相關產品汰換需求浮現，也讓AI應用更加全面落地化；此外，伴隨AI功能更加普及，在ChatGPT與Copilot收費後，市場預估，2023年至2033年的市值將從31億美元成長至430億美元，年複合成長率高達30.3%，顯示目前AI成長仍未填滿大餅。

2024下半年AI導入商業模式趨勢明確， AI應用面的增加，產業動能豐沛，加上邊緣AI、AI PC及AI功能的新款iPhone手機，將帶動相關供應鏈持續放量及成長動能，而這部分也是過去台灣廠商擅長的，預計後續AI相關概念股也將能持續受惠。在綠電方面，由於近期輝達、亞馬遜先後宣布來台設置資料中心，將引爆龐大用電需求，且傳出將投資台灣綠電相關公司，帶旺綠能環保類股，市場預期未來綠電採購商將大幅增加。

2024世界人工智慧大會(WAIC)將於7月4至6日在上海舉行，預計將展出45款機器人產品，其中包含25款人型機器人，此前輝達股東大會表示，AI的下一波浪潮就是把價值50兆美元的重工業自動化、未來機器人加入取代大量單純、重複性的人力工作，機器人成為基礎操作員已成為趨勢，預計到2025年，機器設備的工作量將達47%，人力占比會減少53%，全球工業機器人的市場規模在2025年將成長至455億美元，2030年1200億美元，年平均複合成長將高達21.4%。

過去台灣主要以積體電路、PCB等電子零組件作為主力出口品項，但進入AI世代，全球對於AI晶片和伺服器的拉貨旺盛，帶動資通訊出口金額大幅成長，成為未來台灣的出口主力動能之一。野村高科技基金經理人謝文雄表示，目前仍以AI相關產品的能見度較高，AI風潮席捲全球，國內外大廠力推AI產品與應用，在風口上的AI已成為驅動下一世代產業的主力，上至GPU相關（晶圓代工、記憶體），再到AI伺服器（組裝、散熱、高速傳輸）及自研晶片（ASIC業者、矽智財），下至AI電力需求（變壓器、配電盤），整個「AI一條龍」蘊含著龐大的投資機會，這部分也是一直強調且持續看好的產業方向。而外銷訂單中電子產品已經率先好轉，反映到實際出口額也有望在下半年復甦，加上電子業傳統旺季加持，AI需求強勁，將帶動相關供應鏈2024下半年及2025的營運動能，近期又有台積電擴產消息及股東會等利多，台股有望續創新高。

謝文雄指出，兩大理由支持台股2024下半年基本面榮景，理由一，AI維持強勁出口動能，是台灣景氣復甦的主要關鍵；理由二，電子業進入庫存回補週期，除AI的其他電子產品將迎來補庫存需求。另一方面有三大因素加持為台股創高增添動能，包含資金面：今年以來外資由賣轉買，後續回補空間巨大，內資也明顯站在多方，內外資助攻下台股資金動能充沛；其次是獲利面：預估上市櫃企業EPS，2024年成長三成、2025年成長15%，獲利成長就是台股上漲的最強支撐。

在評價方面，考量獲利高度成長，台股仍相對便宜。「如果從過去10年的數據來看，台股大盤目前的PE值跟PB值是很高沒錯。」但因為有三大因素加持，股市投資人目前最大的風險是『沒有持股』，且過去大家都說『天空才是極限，但AI題材沒有極限』」。隨著AI新產品推出以及聯準會下半年高機率降息，電子業可望迎來新一波補庫存需求，電子產業面展望仍以AI與半導體先進製程成長較為明確，因此逢拉回時布局大趨勢明確，且可受益於產品升級帶來獲利率跳升的相關族群如: AI Server、HPC、ASIC/IP、散熱、CCL/PCB與半導體先進製程受惠等類股，傳產則以重電、綠能等相關類股為布局標的。

面對下半年可能較為震盪的台股，靈活操作的主動型基金不啻為一個好的選擇，以野村台股系列基金來看，無論是大型股為主的野村優質基金、小型股為主的野村中小基金、電子科技比重更高的野村e科技基金/野村高科技基金、今年表現搶眼的野村台灣高股息基金，亦或是今年甫奪三冠王的野村鴻運基金，可滿足各種類型台股投資人的需求，更能精準掌握AI投資趨勢向陽列車，值得投資者追蹤，趁股市回檔時把握。