科技基金亮眼 長線布局

台股、台積電在本周多頭行情下驚驚漲，大盤連續二日刷新歷史新高，周線大幅勁揚524點，漲幅2.2%。展望2024年下半年，日盛上選基金經理人陳思銘表示，AI供應鏈需求還是強勁，消費性電子可能要等待通膨徹底解決，因此投資人可以定期定額方式長線布局台股，並挑選以電子股為主，AI及半導體供應鏈為核心的相關基金進行布局。

台積電順勢登上千金股，在電子權值股領軍下，中小型股與權值股表現良好，目前已連續八周上漲，顯見多頭人氣十足。陳思銘建議，投資人研究重心，仍在未來較有成長空間的族群，操作策略上，包括美元、美債、VIA、油價等風險因子數字轉趨平滑，風險性資產看不到太大風險，維持順勢操作並以選股不選市為原則。

日盛上選基金經理人陳思銘。 日盛投信／提供

在主動型基金的優勢上，陳思銘表示，基金布局方便，鎖定中上游產業長期而顯著的生命周期特質，掌握成長波段，隨時把握獲利。中、長期持有低本益比、高獲利、高成長、高競爭力、高ROE之產業績優股。此外，選擇景氣循環之產業龍頭股，並依市場趨勢，搭配攻擊型選股策略。

陳思銘分析，台灣在全球AI產業鏈中占有關鍵地位，未來AI帶領全球進入新格局後，台股評價將再進一步提升。隨著企業獲利上修，預估2024至2025年將連續二年挑戰雙位數成長，基本面將成為台股走高的關鍵，持續看好AI與半導體族群最具實質訂單亮點。

陳思銘小檔案、操作心法、投資小叮嚀

在此投資思維下，他認為，研究重心仍在未來較有成長空間的族群。產業配置上還是會高配電子股，以基本面最有信心的AI供應鏈及半導體供應鏈為核心。

包括：晶圓代工、矽智財、半導體設備、EMS/ODM、散熱模組、PCB/CCL、高速傳輸等，搭配AI PC/手機相關零組件、電子紙、IC通路、低軌衛星、金融、紡織、風電等擇優布局。

而成立於1997年的日盛上選基金，基金成立時間超過20年，歷經多次台股多空循環，基金淨值從成立時的10元成長到上周五（5日）的111.45元，成立以來淨值成長了1,014%；基金今年以來上漲約26%，在同類型金中表現佳。

截至5月底，日盛上選基金在台股產業主要布局中、最高比重為半導體業比重達32.9%；其次是其它電子業、電腦及周邊設備業、電子零組件業、電機機械等，分別為21.7%、20.2%、12.7%、4.3%，現金部位約3.8%；基金的前五大持股為台積電、奇鋐、雙鴻、鴻海、緯穎。

展望後市，陳思銘建議，炙手可熱的AI大趨勢儼然成為眾所矚目焦點，加上蘋果WWDC大會最新公布的人工智慧（AI）計畫，與微軟宣布將聯合多家業者推動AI PC生態圈，未來AI帶領全球進入新格局後，位處AI商機最核心的半導體企業獲利與評價都可望進一步提升。

基金參考指標、日盛相關台股基金績效表現、基金前五大持股

此外，2024年半導體黃金10年的兆元商機也將展開，同步也可順勢掌握2024第3季投資應關注具關鍵半導體長線機會財的主動式基金。