評估風險承受度 再出手

受惠於人工智慧（AI）題材激勵，全球科技類股近期掀起比價效應，股價迭創新高。面對市場邁入高檔區間、且見回不回，基金投資人該逢高獲利了結嗎？空手的人此時是否適合追價進場？如何操作？

基富通總經理王浩宇表示，投資理財應該「先講究不傷身體，再談療效」，所以投資人首先應評估個人風險承受度。不妨透過數個問題自我檢測：如果短期市場修正超過10%以上，是否會懊惱沒有及時獲利了結出場？這筆投資如果虧損，是否會影響到個人生活？

王浩宇說，如果答案是「不會」或「不影響」，可考慮持續進場投資。反之，如果答案都是肯定，建議在達到設定的停利點之後，適度贖回落袋為安。若持續看好市場未來表現，定期定額仍可持續扣款。

王浩宇認為，在市場波動度較大時，透過定期定額方式，可以攤平單位成本、降低資產波動度，而且藉著紀律的扣款投資，還能克服人性的恐懼與貪婪弱點，避免追高殺低的情形。只要是趨勢對的市場，這樣的策略長期能創造穩健的回報，是最簡單且樸實無華的策略。

另外，目前市面上的投資理財工具相當多元，如果能夠善加運用，也可以為投資理財加分。例如，基富通APP搭配金融科技輔助，能夠預先設定到價通知，或停利或停損點，當達到設定條件時，APP將主動發送通知訊息，及時提醒投資人，協助掌握市場最新脈動與投資契機，讓投資這件事變得更加輕鬆。

在鉅亨買基金、中租基金平台這兩大線上基金平台，也發展出多種投資機制，協助投資人克服人性弱點，因應震盪的金融市場。除了零手續費、降低定期定額及單筆門檻之外，還透過低檔自動加碼、高檔自動減碼、母子基金、主題投資等各類投資方案，來協助投資人選出適合自己的投資方式。