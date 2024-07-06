專家看Q3 押美日台印度股

今年以來，全球主要股市持續去年上漲動能，迭創歷史新高。法人表示，全球經濟前景穩健，主要央行可望降息，加上人工智慧（AI）趨勢明確，在在激勵股市上漲，雖然高檔震盪風險隨之上揚，但中長期樂觀前景不變，建議股票仍可偏多操作。

投資專家表示，今年以來，那斯達克、台灣加權及日經225等指數漲幅都超過20%，表現最突出。展望未來，市場相繼上修成熟國家企業獲利展望，尤其美國與歐洲企業獲利都見正面訊號。

儘管第3季股市高檔震盪機率大，但市場的利多仍大於利空，健康修正也提供投資人進場機會，尤其看好美國、日本、台灣及印度股市。

強勢股市第3季展望

美股及台股受惠於AI利多，今年來表現搶眼，法人持續看多後市。瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，AI所衍生的結構性成長力道可望持續到2030至2035年，全球雲端業者也相繼加大投資力道，以角逐AI商機。美股、全球半導體類股盈餘進入上升周期，有利相關族群。

雖然美股上揚是由少數大型科技權值股所帶動，但中租基金平台總經理蘇皓毅表示，回到獲利面來看，美股七巨頭確實有強勁的獲利支撐。

此外，美股的產業獲利表現變得更均衡，不再只是依賴七巨頭。市場普遍預期，第3季起其他產業的企業獲利成長應能跟上七巨頭的腳步，對於七巨頭以外的其他公司股票風險偏好也會逐漸改善。

台股看回不回，再度站上23,000點並且創下歷史新高，後市並不看淡。瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，台股評價已拉高，短線拉回是正常現象。

雖然台股第3季再上漲的空間可能較有限，但類股接棒輪漲，大盤下檔仍具支撐，建議投資人逢回仍應該偏多操作。

在台股產業方面，姚宗宏指出，第3季持續看好AI概念股（AI PC、ODM、散熱）、低基期的高價電子族群（ASIC、IP、高速傳輸）、重電、風電及金融類股等。

在新興股市中，除台股外，印度的表現也可圈可點，法人長線持續看多。鉅亨買基金綜合各家投資機構預估，今年印度預估經濟成長率為7.8%，明年預估為6.8%，都是全球主要國家之冠。

印度的經濟成長強勁，企業獲利成長動能優，加上選舉的不確定因素消除，這些因素都是投資人不在意股市高估值而持續買入的關鍵。

日本也是不少法人看多的標的，著眼於日本走出通貨緊縮、多項政策利多支撐，去年以來多家投信發行相關基金或ETF。以7月來說，就有台新日本半導體ETF（00951）、中信日本商社 ETF、中信日本半導體 ETF、中信日經高股息ETF將募集。

鉅亨買基金認為，推升日股的原因並沒有改變。自2008年以來，日股96%的表現都與美股及日圓有關。只要美股繼續創新高、日圓維持弱勢，日股就可望延續這段時間的良好表現。