X世代理財 別忽視債券

法盛投資管理最新調查顯示，48%的X世代受訪者悲觀認為，除非奇蹟出現，否則無法安心退休；有50%的人則試圖避免去想退休的問題。

調查數據發現，X世代保留了過多的現金部位，在過去長時間低利率環境影響下，對於債券運作的了解並不足。

X世代指的是出生於1965年至1980年之間（44~59歲）、介於嬰兒潮世代和千禧世之間的一群人。

這份報告凸顯X世代對自己退休計劃的期望與現實之間的差距。

法盛投資管理調查結果顯示，平均而言，X世代對自己的投資持樂觀態度，並且預期長期報酬可達到13%，但是對於風險的錯誤判斷、關於被動投資與債券的認知落差，很可能會打擊他們對於高報酬的期待。

在這個新經濟環境中，較高的利率對於那些正處於適合配置更多債券部位階段的投資人來說，是一個機遇。但當被問及利率和債券時，只有2%的X世代受訪者了解到更高的利率可能導致手中持有的債券價格下跌，而以目前利率所購入新債券的未來收益潛力將更高。

因此，39%的人表示希望了解不同類型的債券是如何運作的。目前有61%的人認為投資股票比投資債券更有趣；而自全球金融海嘯結束以來，市場亮眼的收益也支持這一個觀點。

研究結果也顯示，在指數基金方面也需要更多的教育，因為像其他投資人一樣，X世代對被動投資的風險做出廣泛的假設，而在人生的這個階段，誤解可能會帶來昂貴的代價。

法盛投顧總經理陳家銘（James Chen）表示，雖然X世代仍面臨著波動的經濟環境，但現在行動還不算太晚。應該把這個新里程碑視為一個機會，用來壓力測試一下自己對於退休資金和支出的假設，並建立一個切實的財務計畫，不僅考慮工作年限後的收入變化，也要考慮未來可能的生活開銷。