野村：Q3股債均衡配置

野村投信表示，第3季可採取股債均衡配置，股市方面，美股與台股迭創新高，若短期內出現回檔將是布局機會；債市部分，隨著降息趨勢確立，具有較高殖利率優勢的投資級債券、新興市場債券與非投資級債券值得加碼。

野村投信投資長俞鼎基（Guy Uding）表示，今年以來的全球主要經濟體表現優於預期，包括IMF、OECD等陸續上調2024年全球GDP成長率預估，美國在第1季強勁成長後，預估下半年成長動能趨緩，2024年實質GDP成長率預估為2.1%，仍具極佳的韌性。

就股市而言，AI需求高速成長，企業增加資本支出，科技股漲勢凌厲，美股指數迭創新高，也使得美股面臨評價面較貴的情形，由於美國即將在11月舉行總統大選，位於高檔的美股可能因雜音較多而出現波動，因此持平看待第3季的美股表現，惟中長期看好趨勢不變，回檔時可加以布局。

歐洲與日本則相對看好，經濟成長持續處於復甦軌道，歐洲央行在6月降息一碼後，預估今年還有兩次降息空間，日本薪資調幅使通縮轉通膨更顯堅定，日銀在10月將有升息可能。

新興市場則看好中國大陸以外的亞洲，俞鼎基指出，受惠於全球貿易量提升與內部需求復甦，2024年亞洲區域經濟預估將持續緩步成長，特別看好台灣、印度與新加坡的成長潛力。

個別市場方面，日本整體經濟可望維持復甦步調；台灣與南韓的電子業出口均可持續受惠於AI成長需求，前景依然亮眼。