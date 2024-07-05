五檔美股基金 強強滾

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美國標普500指數今年以來上漲約16%，美股基金表現更加亮眼。根據理柏統計，今年來至7月3日境內外美國股票基金績效前五強為瀚亞美國高科技、群益美國新創亮點、國泰美國ESG、聯博美國成長入息、以及富蘭克林高科技基金，績效均逾25%。

法人表示，美國經濟數據好壞參半，但市場仍期待9月降息，搭配大型科技股的領漲下，美股續航動能強勁；儘管美股短線可能走勢震盪，但在新應用的提振下，後市潛力仍值得期待。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，AI議題自去年起發酵，激勵市場的話題也更趨多元，市場看好AI正在點、線、面的推進人類科技與文明的進步，開始將從雲端走向邊緣裝置；終端應用如AI手機、AI PC等有望將於今明兩年問世，整體的規格升級，以及提供給消費者的體驗，都可帶動整體換機潮。

林元平指出，AI PC於先前的COMPUTEX中首次亮相後，再搭配蘋果（Apple）在開發者大會所發表的藍圖，皆帶出邊緣AI裝置的相對完整面貌；AI強勁的需求下，硬體製造商獲利增長的持續性可望優於預期，雲端平台業者或軟體公司所衍生出的AI相關獲利貢獻，預估在2025年以後才會更加明顯。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，美國經濟保有韌性，企業營運表現亦穩健，市場預估未來兩季大型成長股可望維持較高獲利增長，其他類股獲利增長也可望逐季改善，有助於美股健康輪動，投資前景值得關注。

產業方面，由AI主題所帶動的半導體、電力、原物料與工業等類股表現可持續留意。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸認為，AI趨勢浪潮是現在進行式，包括AI運作時需要龐大的計算能力，需仰賴強力的GPU、AI晶片等硬體支援，帶動第一波AI浪潮快速成長，而如何有效將大量數據整合出解決方案，則是軟體的具體應用；目前AI龍頭輝達與2000年科技網路泡沫相比，評價面尚屬合理，對市場的投資信心將有顯著助益。

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