2024第3季基金投資趨勢／三類趨勢成長標的 押寶六成資金

第一金投信指出，金融市場多頭持續，預期美國經濟緩步軟著陸，將在第3季啟動寬鬆政策。建議投資人，六成資金放在趨勢成長股，配置人工智慧（AI）、台股及日本基金；四成在收益型資產，包括公用事業股及美國百大企業債券，以強化下檔保護力。

美台股市持續攻高，資金行情發酵，第一金投信建議第3季投資策略仍宜把握趨勢成長股，持續鎖定全球AI標的及台股供應鏈創新趨勢股，各配置20%比重。日本進行多項改革展現成效，走出失落30年，又受惠於美中勢力抗衡，日股也可配置20%。

在第一金全球AI人工智慧基金持股中，逾70%在AI技術領域，包括數據分析、半導體、運算、雲端與網路安全等標的；另外約30%則鎖定AI應用標的，包括消費、醫療、製造、諮詢服務等。基金的前三大持股為輝達、微策略（MicroStrategy）及谷歌母公司Alphabet，同時近九成標的鎖定美股。

基金經理人李坤憲表示，企業AI資本支出持續成長，產業趨勢向上，不過短期受惠族群偏重在硬體，軟體、服務領域則尚待時間發酵。下半年整體AI產業展望正向樂觀，美國也仍是AI發展龍頭的所在地。至於第一金創新趨勢基金，則以台股AI趨勢科技標的為主要投資，同時掌握各階段市場趨勢動能股。目前基金前四大產業為半導體、電子零組件、電腦周邊及金融，前三大持股為台積電、聯發科、鴻海。

在台股趨勢產業中，第一金投信仍較看好半導體代工先進製程、IC設計、AI雲端、生成式AI、高效能運算（HPC），以及AI手機及AI個人電腦（PC）等領域。此外，高股息族群資金動能較強，也值得關注。

日本央行3月結束長達八年的負利率，並宣布日本通膨時代的來臨，日股因此創高。第一金投信分析，日股歷經一季的盤整期，7月再展開攻高氣勢，但日圓觸及161日圓兌1美元價位，為1986年來最低。

第一金投信將在8月募集第一金量化日本基金，是今年首檔以量化模型投資日股的主動型基金，提供日圓級別，讓哈日族可以用現有的日圓部位布局股票資產，以追求日圓資產增值。

第一金量化日本基金採取雙量化模型操作策略，納入多因子選股模型與市場風險偏好模型輔助，大、小型股不設限，龍頭、價值與成長潛力股皆入列，產業切換更靈活，廣納科技、製造重工、消費及金融等。

在收益型資產，第一金投信指出，兩年來，高利率環境影響企業營運、政府償債能力，後續要留意信評變化對低評級債券較有負向影響。以第一金美國100大企業債券基金來說，主要挑選高評級債券及長天期資產等，目前平均信評為A-；產業分布以金融債占28%最多，再來是核心消費債的17%、電信債的13.9%。如果選擇新台幣月配息級別，今年來的年化配息率為4.3%。

此外，穩健資產部位也可以納入防禦入息類股，如公用事業、基礎建設等。第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金成立於2017年，是第一金投信的招牌基金之一。基金以美股部位占28.4%最多，其次為西班牙的9.6%、英國的9.2%；產業以公用事業股占57.7%最多，能源股13.6%次之。如果選擇新台幣月配息級別，今年來的年化配息率約5%。