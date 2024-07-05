科技基金 績效紅不讓

人工智慧（AI）族群6月以來在發動一波攻勢，帶動科技股票型基金表現亮麗。盤點境內外科技基金6月以來績效，前五強報酬率都超過一成。投信法人建議，科技基金仍是未來主流趨勢，建議定期定額長線布局。

AI族群發威，美股、台股漲幅都傲視群倫，美股那斯達克指數與S&P500指數雙雙改寫收盤新高價，而台股則在台積電股價昨（4）日正式站上千元大關帶動下，台股再刷新歷史高點，相關科技基金績效跟著水漲船高。

境內外科技股票基金績效

6月來科技基金績效前五強包括安聯網路資安趨勢、富蘭克林坦伯頓全球科技、景順台灣科技、凱基雲端趨勢、聯博國際科技等漲幅都超過10%，反映這波AI題材的漲升動能。如果檢視績效前十強，投資台股的科技基金占近半數，也可見台股近來威力十足。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，統計今年來美台股市漲幅，S&P 500指數上漲16%，那斯達克指數漲幅21.1%，同期間台股大漲31.1%，細看電子指數與半導體指數漲幅更是高達41.8%、52.7%，可發現台股漲勢甚至超越美股表現，主要正是受惠於AI熱潮為全球科技帶來強勁動能，而台廠完整供應鏈成為首要受惠對象。

安聯投信表示，根據IDC預估，2025年全球近50%資料將儲存於公共雲端環境，預計2025年全球將有超過500億台裝置連接在一起；另一方面，雲端帶來更多獲利機會，根據估計網絡安全占公司科技預算有機會達到7~10%。

展望後市，根據安聯環球投資研究，生成式AI運算發展正從集中式資料中心逐漸轉向邊緣AI，意味此創新科技的發展有望為使用者帶來更快、更個人化的體驗，引領下世代AI技術應用革新的到來，並為投資人帶來潛在具吸引力的投資機會。目前AI運算發展正從數據中心擴展到終端使用者，希望能提供使用者更創新且強大的體驗。

黃新迪也認為，隨著終端消費電子庫存去化告終，全球晶圓代工動能重返成長軌道，在需求推升下，今年全球晶圓代工獲利年增率可望由去年的負12.5%，直線轉為正成長14.7%，而台廠在先進製程晶片拿下全球九成以上市占，半導體產能將推升相關供應鏈營運表現。