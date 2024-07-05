多重資產基金 搭AI熱

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
5月投信發行各類型主動基金淨申購金額逾十億元者
5月投信發行各類型主動基金淨申購金額逾十億元者

投信投顧公會統計，今年5月份投信發行各類型主動基金中，淨申購金額逾十億元者，分別為非投資等級債券型51.0億元、跨國投資組合平衡型12.5億元，跨國投資多重資產型12.2億元，顯示經歷市場在擺脫利率政策雜音、領先且大幅反映對AI、半導體等長線趨勢利基下，多重資產或平衡策略，成投資人在市場波動中追逐成長利基的核心策略之一。

回顧6月以來，包括MSCI世界指數、美股、部分歐股與亞股多呈現漲多後回檔的走勢；不過，由AI、半導體先進製程等長線趨勢持續發展，全球目光都集中在AI所帶來的產業轉型與新契機。

以安聯AI收益成長多重資產基金為例，策略上希望以完整擁抱全球AI生態鏈、超越傳統科技基金範疇，跨資本結構分散風險並追求多元收益來源，打造適合更多投資者的AI收益多重資產配置，以AI優勢為核心，追求多元收益來源。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，美股在市場看多科技股帶動下，表現強勁。展望後市，美股透露正向訊號。根據美銀6月全球基金經理人調查，市場情緒正向，美國、科技是投資關鍵字。評價面具吸引力，企業獲利帶動，標普500指標本益比逐漸接近十年平均。科技七巨頭之外，愈來愈多企業獲利改善。

AI主題火熱，以AI為主軸的多重資產型基金也表現十分亮眼，以富邦AI智能新趨勢多重資產型基金為例，今年上半年績效逾46%、近一年接近六成、近二年則高達近93%，為多重資產型基金（台幣級別）之冠。該基金經理人高晧欣指出，富邦投信團隊善用海外國內橫向研究綜效，透過台股供應鏈多重確認掌握美國大型科技龍頭的趨勢。雖然多重資產基金受限單一資產（股票）持股七成的上限，卻能透過布局科技類受益憑證，捕捉市場強勁的AI動能並為帳戶獲取較優異的報酬。展望後市，依然樂觀看待今年美國經濟軟著陸與AI技術革新將帶動股市上漲，預計此波半導體景氣復甦有望持續至2025年中，逢回都是參與百年一遇AI浪潮的好時機。

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