印度股帶勁 法人按讚

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

國際市場投資偏多氣氛延續，加上印度大選落幕，總統莫迪再度連任，政策延續性高，助推印度股市表現，更帶動印度相關基金近一周走勢強勁，法人建議可長線布局。

日前MSCI大幅調升印度在MSCI 新興市場指數的權重，在全球金融市場上地位提升等利多因素疊加之下，激勵印度股市7月3日再創新高，Sensex指數收在79986.879,986點，盤中更一度觸及8萬點大關，今年來累積上漲近10.72%。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，過去一個月印度股市聚焦於大選，儘管中間面臨一些波折，但隨著總理莫迪順利連任，重要閣員也續任，不確定性解除下使印度股市先跌後漲。

從經濟面來看，5月底公布的印度最新一季GDP成長率為7.8%，已連續三季優於預期，2023-24財政年度成長率甚至高達8.2%，主要受惠於投資增長帶動的加乘效應，預估新財政年度仍將有7.2%以上的成長率，財政體質健全與貿易赤字可望改善將為莫迪3.0政策打下基石，後市也將反應到盧比匯價維穩或升值，股市中長期表現可期。

林光佑進一步指出，產業方面，在外國供應鏈移轉的同時，印度基礎設施普及化會是下一階段政策主軸，因此鐵公路、基建和電力將是政府優先投入資本支出的重點項目，相關族群長多料將至少持續2至3年；另外，生產連結激勵（PLI）措施也將使印度電子產品代工產值大幅提高，有利改善貿易赤字，其餘如時尚服飾、旅遊等高端消費及房地產業也都會受惠於都市化提升，人均所得提高，後市仍值留意。

法人補充，印度股市今年來於新興市場中表現亮眼，經濟表現強勁，包括通膨回落、PMI製造業指數處於擴張，則來自於龐大的人口紅利，除穩定內需外，更吸引外資持續投入設廠，如特斯拉、蘋果等大廠接加大對印度的投資，進而帶動印度薪資成長形成正向循環。

在投資建議上，瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，投資有兩種方式，一是被動、二是主動，無論何種情況下，建議都持有印度相關標的。

他舉例，像被動ETF方面，除受投資人歡迎外，由於印度現在大概占全球的新市場比重超過20%，因此若在在新市場中布局，在較高成長的市場裡面，必然會買到印度相關的成分股。

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