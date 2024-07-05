美非投等債 四優勢加持

進入下半年，市場預期美國聯準會（Fed）最快9月就會降息。法人認為，美國非投資等級債擁有四大優勢，即多元分散、長線買盤持續加碼、收益率有吸引力、違約率不致大幅攀升。

安盛投資管理美國固定收益投資專家史蒂文森（Jack Stephenson）昨（4）日來台表示，美國經濟不致衰退，全年成長率有2.4%。但下半年成長動能趨緩，預估Fed在9月及12月各降息一次。通貨膨脹下滑速度慢，明年年中才將會降到約2%。

史蒂文森指出，在景氣溫和成長的環境下，美國非投資等級債擁有四大優勢，可望受惠。首先是市場高度多元分散、產業多元、流動性佳。美國企業利用先前的低利率時期持續發債，非投資等級債規模從2008年的9,450億美元大幅成長至去年的1.588兆美元，滿足投資人對於更高收益的需求。

史蒂文森指出，美國非投資等級債的信評提高，產業分布更多元。從信評分布來看，BB等級債的比例為51%，B等級債為36%，CCC及以下等級債已降到13%；產業分布以能源占12%最高，其次則是媒體的9%。

第二個優勢是長線買盤持續加碼，非投等級債從衛星位置變成核心配置。史蒂文森指出，在非投等級債市場中，1998年來，非投等級債基金買盤的比重從20%增加到29%，退休基金從19%增加到26%，保險公司則維持在約25%，成為前三大買盤，投機買家則幾乎消失。

第三個優勢為收益率有吸引力，將吸引資金回流。史蒂文森指出，目前美國非投資等級債的殖利率比現金高出269個基本點（1個基本點是0.01個百分點），美國投資級債的殖利率則只比現金高出21個基本點。除了票息收益以外，在下半年，市場預期非投等債的價格可望從93元回到票面價100元，帶來資本利得。

第四則是美國經濟穩健，違約率不會大幅上揚。史蒂文森表示，非投資等級公司的槓桿比率由2021年第1季的高點5.9回落至今年第1季的4，未來將下滑，整體非投等債市場結構仍健康。