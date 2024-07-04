富邦全球投等債 配息誘人

由於聯準會暫停升息，利率風險下降令債市處於順風環境，市場期待在不久的將來啟動降息。根據統計，持有1,000張以上的大戶占總受益人數的比重以富邦全球投等債（00740B）最高，投資人不妨跟著大戶買，參與債市行情。

進入7月，各家投信旗下ETF陸續公告配息資訊，其中00740B是富邦投信旗下第一檔月月配ETF，這次每單位預估配息0.534元，在7月15日以前買入，持有一張就可以領超過500元的紅包，在月配債券ETF當中表現亮眼。

依據7月2日收盤價40.62元來估算，00740B年化配息率相當於15.7%，如果是以大戶持有1,000張富邦全球投等債來算的話，除息大約可領53萬元，相當於一台平民小資國產車的價值。

從最近一次美國聯準會利率點陣圖來看，今年度仍有降息的可能性，屆時對於債券型商品無疑為一大利多，目前股市正處高位，未來若遇到股票市場指數挑戰過高失敗，投資人可以陸續調整手中的持股投資比重，分批將原先定期定額股票型ETF轉向債券型ETF，在降息前以平均價格分批布局，降低資產過度集中於股市的風險。

富邦全球投等債ETF經理人陳仲愷認為，上半年因為聯準會降息態度不明朗，短天期債券表現優於長天期債券，然而隨降息路徑愈來愈明確，投資等級公司債殖利率下行趨勢出現，預期市場會將債市布局重心慢慢轉移至長天期債券。

近期因總經數據不如預期，債券固定收息的特性使下檔風險有限，又以投資級公司債發行人穩健的財務體質備受到市場青睞，適逢股市高點，應居高思危，布局債市有助於降低股市下跌的風險，建議投資人可適時分批布局，抵禦股市回檔。

由於債券ETF配息來自海外債券，屬於海外所得、免繳二代健保外，100萬元以上須申報，750萬元以內皆屬於免稅所得，目前股市來到史上高點，債市依舊處在歷史相對低點，可以從股市分配部分資金布局債市，進行資產配置，小資族也可以用定期定額卡位。