美股氣盛 五標的績優

美股多頭走勢同步引領台股上漲，國內掛牌的美國市值型ETF表現也相當突出，近一年漲幅從近二成都到近六成不等。基金業者認為，在經濟穩健、科技股領航下，美股後市持續看俏，投資人可伺機布局。

2024年上半年，美股繳出相當亮眼的成績單。據統計，台灣掛牌的市值型美股ETF中，國泰費城半導體（00830）近一年漲幅逼近六成，永豐美國科技漲幅達41%，永豐美國500大、復華S&P500成長、元大S&P500等三檔漲幅也超過三成。

展望後市，中租基金平台總經理蘇皓毅表示，隨著美國軟著陸情景展開，加上聯準會6月利率點陣圖預期下半年有1碼以上降息空間；AI帶來的新生產力循環仍將持續，續創新高的標普500指數以及那斯達克指數，在市場期盼不斷拉高下，短線波動在所難免，只需做好應有的資產配置與風險管理，對美股仍維持樂觀態度。