高息商品「鑲金」 人氣更旺

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股看回不回，市場信心滿滿，再加上6月中多家金控舉辦股東會，帶來一波股東會大行情，法人預估壽險應會積極實現資本利得貢獻獲利，推升金融指數大漲，再度創下波段新高，連帶含金量高的高股息ETF獲得青睞。

觀察22檔高股息ETF持有金融股概況，根據CMoney統計至6月28日，有十檔含金量超過一成，又以國泰股利精選30含金量65.4%最高、其次是永豐優息存股的48.8%、國泰永續高股息以22.2%排第三高；至於元大台灣價值高息、野村趨勢動能高息、元大台灣高息低波、富邦特選高股息30、群益台灣精選高息、元大高股息、復華富時高息低波則介於10%至15%間。

上市金融保險指數昨（3）日上漲2.83%，收2,079.95點，創下逾20年來新高。投信法人表示，多家金控股上半年獲利都較去年顯著成長，其中，國泰金前五月的獲利已超越去年全年，累計每股純益達4.07元；中信金前五月獲利已達311.51億元，內外資法人更預估，今年中信金的獲利可望超過新台幣600億元，應是較去年雙位數的成長。

國泰投信指出，金融產業營運持續轉好，加上台股上半年大好，金控旗下的壽險業這兩個月股利入袋，若今年9月後啟動降息，對股債都是雙多，壽險業持有的債券將有可觀的資本利得，下半年表現也樂觀看好。

國泰永續高股息因產業配置較其他高股息ETF更為均衡，除了有兩成金融股、也持有近六成電子半導體類股，有抓到AI主題向上成長動能，還有今年以來獲利翻倍的金融產業再為基金表現加分，可趁第3季股市拉回趁機布局。

永豐優息存股經理人林永祥表示，該ETF最主要的特色是其成分股排除電子股，僅選擇產業相對穩定的金融及傳產股，因此當資金輪動至電子以外產業時，可望有所表現。

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