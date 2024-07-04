基富通調查：退休準備 重要理財目標

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

基富通證券「萬人退休大調查」顯示，逾六成民眾認為「退休準備」是重要的理財目標，且平均預期退休金為1,403萬元，顯示國人對於退休準備意識提高。尤其定期定額有效提升退休準備信心，有參加平台理財專案的人，對於達成退休準備目標的信心度高於一般民眾。

調查顯示，受訪民眾平均預期退休金為1,403萬元，相較於2020年首次調查的1,111萬元，增加近300萬元，顯示對於退休準備的意識提高。但有信心達成退休金準備目標的回答比率只有35.3%，比2020年調查的40%下滑4.7個百分點，預期退休年齡也延後，平均為62.5歲。

基富通客戶對於達成退休準備金目標的比率達57.7%，不僅高於一般民眾，也較2020年調查的52.8%，提升4.9個百分點，信心逆勢上升。不僅如此，預期退休年齡平均為61.4歲，比一般民眾早。

若進一步分析一般民眾與基富通客戶的差異，發現基富通客戶逾五成已有完整退休規劃且按部就班執行中，遠高於一般民眾的26%。另外，高達82.7%的基富通客戶透過定期定額或定期不定額儲備退休金，同樣遠高於一般民眾的20.5%。

台灣集中保管結算所暨基富通董事長林丙輝表示，調查結果凸顯「好好退休準備平台」的重要性，也期望尚未開始退休規劃的人，將退休準備的工作放心交給基富通，早日達成理想的樂活退休目標。

基富通總經理王浩宇表示，就績效來看，好好退休專案自2021年10月成立到今年6月底，參加人（排除已停扣）的實際報酬率平均為14.5%，其中台股基金定期定額平均報酬率更達30.6%，印證定期定額投資的優勢。

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