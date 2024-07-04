2024第3季基金投資趨勢／多重資產押65% 追逐結構式成長

安聯投信表示，美國就業雖然放緩但依舊強勁，投資人可採多重資產策略，追逐結構式成長契機。在第3季的投資組合中，建議65%放在不同主題多重資產，聚焦收益成長、智慧城市等策略；15%在美國收益、短年期策略，放眼收益機會與平衡市場波動；20%在人工智慧（AI）與台股主題，參與輪動行情。

在收益成長主題方面，安聯收益成長基金聚焦美元資產，美國成長股、非投資等級債及可轉換公司債各占三分之一，每月重新平衡。這是國人持有最多的單一基金，到今年5月底國人持有金額7,377億元，遙遙領先其他基金。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來年化配息率介於7.96~8.11%。這檔基金的境內版為安聯收益成長多重資產基金，新增新台幣及人民幣計價類別，到5月底規模達807.2億元。

安聯智慧城市收益基金有望受惠結構式成長主題，投資屬性較積極，目前股票占51%，可轉債占32.5%，債券占13.2%；股票的產業分布以資訊科技股占53.6%最多，再來是工業股的12.3%。如果選擇美元穩定月配息級別，近一季年化配息率提高到8.4%以上。

至於安聯智慧城市收益基金的投資主軸，偏好利用創新科技及技術改善城市環境受益的公司，現階段布局重點包括環衛管理、太陽能、通訊、半導體和基礎建設等領域標的，以多重資產配置，尋求低於純股策略的波動度，參與智慧城市投資契機。

在收益策略方面，安聯美國收益基金可占投資組合的10%，這檔基金於2020年5月引進，著眼在市場等待降息期間，美債殖利率仍波動，美國收益策略有助抵禦利率波動對投資組合所帶來的影響。到今年5月底，基金的投資級債占47.1%，非投資級債占31.7%、公債占18.8%。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來年化配息率介於7.73~7.81%。

安聯美國短年期非投資等級債券基金可占5%，這檔基金於2019年4月推出，到今年5月底規模85.1億元，以獲取長期收益及較低波動率為訴求，布局產業多元，涵蓋天然氣運輸、消費商業租賃融資、居家產品及醫療等。如果選擇新台幣月配息級別，半年來年化配息率介於5.18~5.29%。安聯投信在2020年又引進境外版，提供更多選擇。