美股商品 可定期定額布局

美國總統候選人辯論會後，市場對於美國總統大選預期出現變化，股市也出現波動。不過，根據1960年以來資料統計，每逢美國總統大選年的美股表現，年度平均報酬率為7.5%，非選舉年僅略高至8%，顯示總統大選並非影響股市絕對因素，經濟好壞才是漲跌的關鍵，建議仍可定期定額布局美股相關基金。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，川普就任期間，美股S&P500年化報酬率16.4%，拜登上任至今年化報酬為12.8%，兩者任期間均出現政策或經濟的不確定性，然而最終在經濟和基本面的推動下，股市仍持續走高。

彭子芸說明，美國總統拜登除了因辯論表現欠佳影響，支持率持續不振主要因素之一，是過去兩年來美國物價飛漲，造成民眾抱怨連連，如何壓低物價，將是未來的政策主軸。

彭子芸分析，根據美國勞工統計局公布數據顯示，5月非農就業新增27.2萬人，遠超市場預期的18.2萬人，就業成長相當廣泛；而即將於本周五公布的6月非農就業數據雖可能降溫，市場預估將下滑至約19萬人，失業率維持在4%；平均時薪年增幅3.9%，但整體就業市場仍溫和穩健，有助於通膨降溫。

從經濟數據來看，彭子芸認為，目前美國基本面穩定，經濟呈現溫和成長，就業與消費相對強勁，IMF將今年全球GDP成長率上修到3.2%，其中美國今年成長率預估大幅上調至2.7%，美國企業獲利成長將逐季成長，有望重回二位數年增幅，有利美股持續正面偏多走勢，下半年美國大型科技龍頭仍將是引領股市多頭主軸。

復華S&P500成長ETF（00924）經理人吳允翔指出，通膨指標數據支撐聯準會降息預期，目前利率期貨隱含9月降息機率逾六成，基於降息趨勢及總體經濟維持溫和擴張，加上AI應用商機帶動獲利成長加速，有利美股多頭走勢延續。