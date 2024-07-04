台股基金十強 賺贏大盤

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

台股今年以來狂飆27%，主因受惠AI應用前景佳，台灣半導體供應鏈也紛紛上攻，連帶主動式台股基金也隨之大好，前十強台股基金更成為超越大盤的強中強。法人建議，透過主動式專業選股，掌握多頭爆發機會。

根據CMoney統計，台股基金今年來績效表現前十強，依序包括：台中銀數位時代、復華復華、野村台灣高股息、復華高成長、復華全方位、國泰科技生化、國泰國泰、國泰小龍、統一台灣動力、台新台灣中小，平均績效達33.6%，打敗大盤績效的27.5%。

台股基金今年來績效表現前十強 圖／經濟日報提供
台股基金今年來績效表現前十強 圖／經濟日報提供

展望後市，安聯投信分析，根據美銀6月全球基金經理人調查，市場情緒正向，美國、科技是投資關鍵字。評價面具吸引力，企業獲利帶動，標普500指標本益比逐漸接近十年平均；科技七巨頭之外，愈來愈多企業獲利改善；AI需求強勁成長，科技股強勢表態。

在全球市場面臨去全球化、數位化與地緣政治等多重挑戰，不但相關意識隨之抬頭，更進而挹注相關主題產業的長期成長動能。其中，美股在市場看多科技股的帶動下，表現強勁，仍透露正向訊號。

整體而言，全球目光都集中在AI所帶來的產業轉型與新契機，不只局限於科技業，包括傳產等也開始思考如何將AI應用落地到數位化的轉型上。預期在AI應用逐漸百花齊放下，進一步落地後可望挹注並帶動產業成長規模。

日盛投信台股投資研究團隊表示，近期加權指數位於高檔整理，櫃買再度創下波段新高，中小型個股輪流上漲，盤面產業輪動快速。由於台股進入下半年旺季，受惠於景氣持續復甦，持續上修的基本面有助推升評價提升。盤勢短期健康修正，盤面主軸仍是選股不選市。

最近在通膨壓力繼續減緩下，根據FED Watch利率期貨預期，今年底前將降息2碼，有助支撐投資評價。產業焦點建議聚焦相關AI、蘋果概念股、晶圓代工、矽智財、半導體設備、EMS/ODM、散熱模組、PCB/CCL、高速傳輸、AI PC/手機相關零組件等族群亦可同步關注。

復華投信也表示，AI產業成長趨勢明確、半導體景氣重回上升周期，支撐台灣電子股獲利成長，預估今年台股企業獲利可望持續成長。

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