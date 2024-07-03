參與AI們的黃金時代 科技多重資產策略隨行

在AI趨勢的推波助瀾下，全球科技股今年以來已累積上漲25%，是表現最佳的產業，其中，輝達股價已翻1.5倍，台積電（2330）也上漲六成，準備晉身「千金」股價，但強勁的漲勢也讓部分想要進場的投資人難以下手，擔心股價是否已經過度反映未來的成長性，還有哪些投資策略值得關注？

野村投信投資策略部副總張繼文表示，過去可以看到科技趨勢奠定後，能維持高競爭力的公司其股價往往具備長期強勢動能，儘管近期AI產業股價已經出現波段性上漲，市場存在著行業是否觸頂的擔憂，但是有鑑於現在只是AI黃金時代的早期，對比於過去科技大趨勢的完整行情，現在無論以時間還是空間的跨度而言，皆仍有巨大的成長潛力，這場投資賽事並不是比短跑，而是一場馬拉松。

輝達 (Nvidia)帶動的AI浪潮還在延續且逐漸外溢至次產業族群，根據IDC資料，全球AI市場營收預估到2025年將破7,000億美元，較2024年成長18%，市場預估至2030年，AI將為全球GDP帶來額外13兆美金的產值。全世界邁入生成式AI時代，上從半導體先進製程、CoWoS先進封裝，從雲端算力必要的AI伺服器終端AI下凡的AI PC，台灣掌握關鍵零件到系統組裝，在全球供應鏈地位難以撼動。

輝達所帶起的這波AI颶風熱潮，使得台灣在過去電子硬體生產與組裝全盛時期所建立起的產業供應鏈優勢，拉動資本市場效應，讓台灣半導體與電子業產鏈國際知名度更上一層樓，加上AI/HPC等新興應用需求浮現，以及中長期5G，電動車等趨勢，皆可望繼續帶動裝置人半導體含量增長，AI供應鏈可望持續受惠。

張繼文進一步指出，黃仁勳早在2023年就曾以「AI的iPhone時刻」來形容ChatGPT問世對科技發展的意義，因為其在全球掀起生成式AI狂潮，就如同蘋果公司在2007年推出iPhone開啟智慧手機盛世；而AI發展目前仍處於初步應用階段，試想不久後的未來，當AI技術從雲端延伸到裝置，並快速融入消費者生活場景，市場的商機可以說天空才是極限。

野村全球科技多重資產基金經理人黃奕捷表示，對於想參與AI盛宴但又擔心科技股價漲多回檔的投資人而言，科技多重資產策略會是一個絕佳的解決方案，利用股票部位追求科技股高成長潛力的同時，透過債券部位來降低整體投組波動風險，如此一來即可更淡定面對科技股較活潑剽悍的特性，著眼於長期大多頭行情。