安聯投信：瞄準四大主題 完整建置AI投資地圖

輝達執行長黃仁勳來台，再度化身最強AI推銷員，掀起市場高度對AI應用前景的期待，並喊出「3兆美元產值的IT產業，未來有望催出高達100兆美元的產業革命」，不僅AI成為全球投資關鍵字；連帶受惠這波浪潮的台灣半導體供應鏈，以及與智慧城市、網路資安等搭上AI順風車的結構性主題，更成為當紅族群，擠入AI投資地圖。

安聯投信表示，AI領域相當廣泛，因此要完整投資AI，建議可掌握四大主題，納入自己的AI投資地圖。其一、AI人工智慧主題，掌握全方位AI題材，如AI人工智慧、硬體、應用、可涉入產業等；其二、台灣科技主題，布局受惠的台灣供應鏈，包括：AI硬體製造重鎮、台灣科技、晶圓代工、AI伺服器、ASIC晶片設計服務等；其三、智慧城市主題，鎖定應用AI所帶來的龐大建立智慧城市需求，像是次世代通訊網路、自駕環境建設、智慧建築、精準醫療、城市安全監控；其四、網路資安主題：AI越發展、資安愈重要，運用AI的資安解決方案。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，在全球市場面臨去全球化、數位化與地緣政治等多重挑戰，不但相關意識隨之抬頭，更進而挹注相關主題產業的長期成長動能。其中美股在市場看多科技股的帶動下，表現強勁。

莊凱倫表示，全球目光都集中在AI所帶來的產業轉型與新契機，不只局限於科技業，包括傳產等也開始思考如何將AI應用落地到數位化的轉型上。預期在AI應用逐漸百花齊放下，進一步落地後可望挹注並帶動產業成長規模。

安聯投信表示，目前已逐漸看到許多產業獲利增長在今年陸續觸底回升，此將有助於支持行情延續；除了AI題材，其他產業亦有望逐步受惠於景氣逐步回溫而成長；在市場健康輪動下，AI仍是主流，第一波後還有第二波；AI手機、AI PC等新產品可望持續延續股市熱度。

展望後市，莊凱倫表示，美股仍透露正向訊號。根據美銀6月全球基金經理人調查，市場情緒正向，美國、科技是投資關鍵字。評價面具吸引力，企業獲利帶動，標普500指標本益比逐漸接近10年平均。科技七巨頭之外，愈來愈多企業獲利改善。AI需求強勁成長，科技股強勢表態。

對於AI投資契機與各階段型態，莊凱倫表示，產業成長主軸仍以AI為最重要主題；以AI為例，AI競賽進入第二階段，盈利模式決定後續動能。目前AI需求以雲端服務商為主力，隨著主要服務商資本支出展望逐漸重回成長軌道，對AI伺服器需求持續，支撐晶圓代工成長；此外各業者自行設計晶片的趨勢，將有助於支撐ASIC晶片設計服務的需求；其他如材料及元件、網通等在AI發展過程中亦都是不可或缺的重點。

根據安聯環球投資研究，生成式AI運算發展正從集中式資料中心逐漸轉向邊緣AI；這意味著此創新科技的發展有望為使用者帶來更快、更個人化的體驗，引領下世代AI技術應用革新的到來，並為投資人帶來潛在具吸引力的投資機會。目前AI運算發展正從數據中心擴展到終端使用者，希望能提供使用者更創新且強大的體驗。

另一方面，觀察近年來科技產業的發展地圖，可以發現，網路資安正處於S曲線前段，一方面受惠全球意識及長期需求提高，加上全球聯網、生活常態等所帶來的轉型需求增溫，現階段正逐步往長線成長的賽道前進。

根據IDC預估，2025年全球近50%資料將儲存於公共雲端環境，預計2025年全球將有超過500億台裝置連接在一起；另一方面，雲端帶來更多獲利機會，根據估計網絡安全占公司科技預算有機會達到7-10%。

安聯投信長期看好AI發展與在各個領域層面的應用、發展潛力；藉由不同主題的投資策略與基金，提供投資人完整擁抱全球AI生態鏈、掌握AI相關產業上中下游的投資機會，藉由靈活找尋所有AI可涉入產業中，網羅運用AI優勢可望促進營收成長或降低成本、進而提供具競爭力的創新性公司，以追求長期資本利得成長，找到幸福收益。

就集團優勢部分，安聯集團擁有完整研究資源、嚴謹個股分析流程以及堅強研究團隊，將根據單一企業營收及獲利成長性、個股價值面分析本益比、現金流量以及整體投資組合風險(β值)等，同時結合基金經理人、產業分析師，以及草根性研究團隊等，以完整的全球資源，篩選出最佳投資標的，發掘最大投資商機。