野村投信第3季台股展望 AI嶄露先鋒仍是主流行情

全球景氣穩定復甦，通膨緩步下滑，台股上半年漲勢凌厲，在AI、半導體助攻下，台股一路走升，拉抬台股基金買氣。時序進入2024第3季，在電子旺季來臨、AI長線需求強勁、美國聯準會（Fed）可能第3季底或第4季啟動降息等三大利多支撐，台股可望持續受惠於基本面、產業面及資金面強力支撐，搭配第3季是傳統旺季，預期在資金充沛與產業基本面持續走強下，多頭格局得以延續。

AI正加速奔馳前行，台灣扮演供應鏈要角， AI需求驅動其他AI供應鏈大廠大躍進，AI股營收看好、手機及PC換機潮、重電政策概念股也將持續走強，展望台股2024下半年行情，野村投信表示，全球央行貨幣政策開始轉向、經濟基本面優於預期，台企盈餘成長持續上修，支撐多頭行情不墜，看好族群包括，半導體、高速運算、伺服器、AI及邊緣AI應用、重電及綠能等。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，AI投資題材多元廣泛，第一波聚焦在晶片及伺服器等產業，以及雲端服務供應商；第二波趨勢，生成式AI驅動資料中心需求，且需求將逐漸擴及到AI邊緣裝置、邊緣運算及相關應用。當終端消費性電子開啟百花齊放的技術應用，可望將有更多企業受惠，要使所有產業雨露均霑，會需要一些時間，高效能AI晶片正是讓技術走向現實的最重要核心，根據Gartner研調數據預估，AI半導體市場從2023年至2028年將有24.2%年複合成長率。

另一個值得關注的投資面向是重電，AI發展帶動用電需求激增，一座資料中心耗電量相當於3,000戶家庭。全球有超過8,000座資料中心，根據IEA預測，未來資料中心數量會爆炸性成長，用電量成長30%-100%，缺電議題急迫需要解決，台電2022年提出《強化電網韌性建設計劃》，將在10年內投入總計5645億元預算，專業機構上修相關企業未來盈餘成長動能，預估相關產業可享有「價值重估」帶來的評價提升。全球未來的電力需求將倍數增長，主要來自：既有電網的升級替換需求、資料中心及AI相關產業，這需求在美國市場更為顯著。美國分別於2021年及2022年簽署《基礎設施投資和就業法案(IIJA)》、《降低通膨法案(IRA)》，各獲得165億美元及125億美元資金，用於改善各州電網，美國變壓器進口額從2021年28.6億美元成長至2023年57億美元，專業機構預估，美國變壓器缺口高峰落在2028年，美國政策帶動變壓器需求將持續擴大。

姚郁如進一步指出，台灣4月景氣對策信號睽違逾兩年首度亮起黃紅燈，象徵景氣開始轉向復甦。其中，AI給予正面貢獻，使產業第2季淡季不淡，帶動台灣加權指數頻創新高。6月的台北國際電腦展覽會（Computex）進一步激勵原先就已高漲的市場情緒。Computex之後，市場對AI所衍生的商機更加期待，預計資金將從GPU，轉向邊際運算，尤其蘋果將在第3季發表AI手機，扮演重要角色的台股供應鏈都有機會受惠。進入AI世代，台股發展潛力無限，從長期成長週期來看，AI成長趨勢不會改變。

姚郁如表示，美國利率政策走向與總統大選牽動市場情緒，以及僵持不下的中東戰爭使得地緣政治風險再度攀升，然而，台股依舊表現強勁，AI 引領風潮，由資料中心逐漸擴及邊緣裝置，而AI需求成長優於其他科技產業，電子類股仍是成長性最佳主旋律。傳產方面，看好重電、綠能等類股。輝達等多家美國AI領先公司相繼宣布要在台灣建設運算中心、研發中心，都有望強化台灣電網需求，重電持續看好；同時，綠電廠商已有明顯獲利，加上政府積極發展綠電設備，長線商機具潛力，將有助於營收與獲利的提升，相關利多已反映在近期股價上，建議布局投資標的仍以長期趨勢向上產業為主，建議逢低買入並長期持有。在台股方面，野村投信建議投資人挑選有相對成長潛力的題材，如AI及AI應用、重電及綠能等。