富坦穩定月收益 配息亮眼

日圓匯價頻探底，加上日本任命新的首席外匯事務官員，增強市場對日本即將採取干預措施的預期，素有「日圓先生」封號的榊原英資看好日圓在2025年前可望升至1美元兌130日圓，未來幾年再上攻120日圓。據銀行初步統計，今年來日圓交易量至少成長五成以上，而等待日圓升值之際，除日本股市外，日圓計價的配息型平衡型與債券型基金也是不錯的選項。

截至5月底，日圓計價的平衡型與債券型境外基金共計六檔，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金是當中唯一一檔平衡型基金，且配息率最高、達8.25%，基金成立不到一年時間，快速湧入超過200億日圓，顯見日圓資產持有者對於高配息平衡型商品的喜愛。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金主要投資於美國股債市，具備相對高殖利率與低波動的優勢，截至5月底基金持債殖利率高達7%以上，不僅遠遠高過日本與美國十年期公債殖利率1%與4.5%左右的水準，與美國非投資級債指數殖利率相差也不到1個百分點，就波動度而言，基金成立以來截至6月底年化波動度不到6%，不到美國科技股18.6%的三分之一，也顯著低於日經225指數的16.5%。

專家分析，美日間顯著的利差是壓抑日圓匯價表現最主要因素，因為即便日本已啟動升息，利率水準仍在零左右，而美國聯準會則是將利率維持於5.5%的高檔已將近一年，不過，日本的經濟條件已有顯著改善，而美國近期經濟與就業數據則已見到趨緩，一旦趨勢更為明確、聯準會啟動降息，日圓轉貶為升行情可期。

理財達人表示，投資人搶進低價日圓後才發現合適的投資工具有限，目前市場上日圓計價的投資工具以投資日本股市居多，對於較穩健保守的投資人而言未必合適。而每月配息的平衡型與債券型商品，讓投資人在等待日圓升值之際，仍有配息收入可領，是日圓資產的優質配置選項。