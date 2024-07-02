越南主動式商品 帶勁

根據越南計畫與投資部統計總局最新經濟數據，2024年第2季GDP呈現積極成長動能，較去年同期成長6.9%。對於基本面佳的越南市場，法人建議可定期定額布局越南主動式基金，掌握投資勝率。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，越南今年第2季經濟成長率預估達6.9%，優於第一季增速5.6%，其中農林漁業成長3.3%，工業和建築業成長8.2%，服務業成長7.0%，顯見第二級產業仍是成長最快速的區域，其中加工製造業更是整體經濟的成長引擎，成長高達8.6%。

日盛越南機會基金研究團隊指出，2024年上半年越南出口額估計達1900.8億美元，同比增長14.5%，貿易順差116.3億美元；2024年上半年，越南吸引外資近152億美元，與2023年同期相比增長13.1%。

進一步觀察製造業採購經理人指數（PMI），張晨瑋說，今年前五個月製造業PMI常常位於擴張區間，反映企業信心健康，營運展望佳，可望為越股提供強而有力的支撐，建議投資人可透過主動式基金伺機布局越南市場，後市表現可期。

另外，標普全球機構（S&P Global）指出，6月越南製造業採購經理人指數（PMI）達54.7，連續第三個月景氣維持在擴張之上。此外，惠譽信評等機構上周也宣布維持越南長期外幣發行人評等為BB+，僅和投資等級（BBB+）相差一級，展望維持穩定。

展望後市基本面，日盛越南機會基金研究團隊分析，越南經濟從上半年的GDP、出口、外國直接投資（FDI）等全數拉高，越南經濟製造業復甦強勁，強化上市公司未來幾季獲利正成長的前景。

未來兩周市場將逐步公布企業2024年第2季經營成績，目前市場預期將有9.5%的年增長率，將是市場主要觀察焦點，而根據當地券商預測，2024年上市公司淨利成長將達18%成長佳績。