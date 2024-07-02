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野村：台股三利多支撐

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

野村投信指出，在電子旺季來臨、AI長線需求強勁、美國聯準會（Fed）將啟動降息等三大利多支撐，台股可望持續受惠於基本面、產業面及資金面強力支撐，加上第3季是傳統旺季，預期在資金充沛與產業基本面持續走強下，多頭格局得以延續。

台灣扮演AI供應鏈要角，看好手機及PC換機潮，重電政策概念股也將持續走強；野村投信看好族群包括半導體、高速運算、伺服器、AI及邊緣AI應用、重電及綠能等。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如昨（2）日在第3季展望說明會中表示，AI投資題材多元廣泛，第一波聚焦在晶片及伺服器等產業，以及雲端服務供應商，第二波趨勢，生成式AI驅動資料中心需求，且需求將逐漸擴及到AI邊緣裝置、邊緣運算及相關應用。

接下來，當終端消費性電子開啟百花齊放的技術應用，可望將有更多企業受惠，要使所有產業雨露均霑，會需要一些時間，高效能AI晶片正是讓技術走向現實的最重要核心，根據Gartner研調數據預估，AI半導體市場從2023年至2028年將有24.2%年複合成長率。

另一個值得關注投資面向是重電，AI發展帶動用電需求激增，根據IEA預測，未來資料中心數量會爆炸性成長，用電量成長30%至100%，缺電議題急迫需要解決。

姚郁如表示，美國利率政策走向與總統大選牽動市場情緒，以及僵持不下的中東戰爭使得地緣政治風險再度攀升。

然而，台股依舊表現強勁，AI引領風潮，由資料中心逐漸擴及邊緣裝置，而AI需求成長優於其他科技產業，電子類股仍是成長性最佳主旋律。

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