組合型基金 攻守兼備

全球股市高漲，投資人開始有居高思危的心態，對美聯準會（Fed）的降息預期也讓債市具想像空間。投信法人建議，投資人可加碼布局股債資產的組合型基金，一次掌握債券下半年的行情，以及全球股市的成長機會，又能達到攻守兼備的效益。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人鄭夙希表示，美國大選結果與潛在的政策變化對經濟與產業影響存在高度不確定性，市場將會面對更多的雜音；若回歸基本面，AI趨勢、政策利多的帶動下，預期美國、台灣及印度股市將維持強者恆強的態勢，類股方面則看好成長股、電網基建、工業及礦業。

美國大選將成為下半年投資市場的觀察重點。鄭夙希指出，不論是誰當選，多數政策都將涉及關稅、減稅及財政刺激，將推升通膨預期且需配合加大公債標售，預估債券殖利率與美元皆會上漲。統計1992年以來，美股選前選後都會上漲，大選前大型股、防禦型類股表現較佳，選後則是景氣循環股表現最佳。

市場也開始期待聯準會下半年將啟動降息循環。鄭夙希表示，聯準會在9月降息機率偏高，短期內10年期公債殖利率不至於偏離4.5%太遠；信用債總報酬可望優於公債，因企業基本面穩健。

鄭夙希分析，全球溫和成長、聯準會降息預期及企業獲利穩健，將持續支撐風險性資產表現，建議可持續增持股票與信用債；隨美股第2季財報季到來，以及美國大選對金融市場的影響開始逐步顯現，市場波動性也將走高，建議投資人應維持股票與債券的分散配置。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，在投資方面，產業以成長性強、能見度高的科技最看好，有機會受惠降息迎來評價修復行情的醫藥健護、金融也可留意。