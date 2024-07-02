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第3季基金投資趨勢／科技股趨勢向上 可重押六成資金

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
統一投信第3季精選基金
統一投信第3季精選基金

統一投信表示，人工智慧（AI）成長趨勢明確，預計今年市場資金將持續聚焦AI類股，且下半年為傳統旺季，建議投資人第3季配置八成股票及兩成債券，各投資20%於台股科技股、美股科技巨頭、全球科技股、大中華股票基金及長天期美債ETF。

統一投信指出，台灣景氣出現全產業復甦，且復甦力道增強。在台股部位，可以選擇淨值長期穩定成長的台股科技型基金，透過經理人主動選股操作，掌握台股AI上下游供應鏈投資機會。

統一奔騰基金投資策略聚焦台股科技股爆發力，淨值從26年前成立時的10元，一路成長至今年6月底的266.03元，成長逾20倍。淨值長期成長，使這檔基金成為長線投資人最愛基金之一，也是少數規模達到百億元等級的台股基金，5月定期定額扣款金額達1.65億元。在淨值成長及資金流入同步拉抬下，基金5月底規模達到176.1億元，今年來成長幅度高達39.3%。

在美股布局方面，統一投信表示，首選仍是科技巨頭。無論是AI模型技術、軟體應用或硬體設計，都由科技巨頭主導，包括持續推出新一代AI伺服器並加速AI發展的輝達、率先結合AI與軟體的AI商業化領先者微軟、融合AI技術讓消費電子產品再升級的蘋果、利用AI打造最強自駕系統的特斯拉等。

統一投信指出，自2023年AI元年以來，美股科技巨頭股價狂飆，使代表性指數FANG+指數暴漲，帶領美股大盤不斷刷新歷史高點。統一FANG+（00757）追蹤FANG+指數，成分股匯聚十大科技巨頭。在AI熱潮推動下，00757昨（2）日市價收在90.25元，從2018年年底成立以來成長逾八倍，同時也是海外股票ETF淨值王。

AI革命衍生龐大商機，帶動各產業需求上升，包括半導體、智慧電網及個人電腦（PC）等。統一投信建議投資人，在AI布局中加入全球科技股基金部位，利用專業投研團隊精準選股，網羅AI熱潮帶動的全球科技股商機。統一全球新科技基金專注投資各國最具競爭力的科技產業，包括美股軟硬體及電網設備、台股伺服器供應鏈及日股半導體設備等。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，AI帶動半導體趨勢向上，預計明年半導體將維持雙位數成長。AI應用下放到終端需求，各大廠陸續推出AI PC，相關概念股將受惠。相較於傳統資料中心，AI資料中心電量消耗增長六倍，加上美國製造業回流及降低通膨法案政策，電網設備產業將供不應求，

中國大陸出現復甦跡象，也可以布局。統一投信表示，中國經濟受房地產不振影響表現疲弱，但近期數據顯示景氣已有逐步回穩跡象，尤其是出口相關產業，為投資亮點之一。投資人可以搭配統一大中華中小基金，完成全方位的股票投資組合。這檔基金靈活布局大中華區具備高爆發力的中小型股，包括受惠全球景氣上升周期的出口族群，以及參與AI成長的相關供應鏈產業等。

美國聯準會（Fed）6月開始放緩量化緊縮速度，點陣圖也顯示今年可能啟動降息。統一投信表示，根據歷史經驗，長天期美債對利率相對敏感，在降息時多有不錯資本利得空間，投資人可以利用統一美債20年（00931B），搶先卡位降息行情，並分散股票投資風險。

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