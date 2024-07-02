台股高息商品 三王 出列

2024年上半年落下帷幕，台股漲幅高居亞洲第一、在主要股市中也僅次於費城半導體30.02%，寫下亮眼成績單，多頭氛圍下投資人最愛的台股高股息ETF也誕生出三王，凱基優選高股息30（00915）含息價格漲幅達28.8%最強、台新永續高息中小規模（00936）成長337.2%最多、群益半導體收益 (00927)受益人數成長率205.9%最高。

根據CMoney統計，上半年加權報酬指數上漲29.52%，在台股展向強勁攻勢、ETF新兵入市、ETF配息創新高等多項原因推動下，投資人持續湧入台股高息ETF市場，檔數增加五檔至22檔，規模跨過1兆至今來到1.52兆元，受益人數也從不到400萬人至今來到635.1萬人；今年以來總規模成長78.9%、受益人總數成長63.6%。

從上半年含息價格漲幅來看，22檔平均含息價格漲幅15.3%，漲幅逾兩成有六檔，最強的凱基優選高股息30漲28.8%是唯一與大盤媲美的，其餘依序如群益半導體收益26%、永豐ESG低碳高息23.5%、富邦特選高股息30漲23.4%、群益台灣精選高息22.3%。以規模成長率觀察，有七檔呈翻倍，台新永續高息中小成長337.2%最高，6月入列規模百億元俱樂部。其餘依序為大華優利高填息成長259.6%、群益半導體收益229.9%、凱基優選高股息30成長140.01%、群益台灣精選高息130.2%。

人氣成長率上，有四檔翻倍，最強一檔是群益半導體收益，今年以來受益人數成長率達205.9%，結合時下最夯的半導體和收益，緊接著是5月9日掛牌的群益科技高息成長182.9%，因掛牌以來價格上漲7.3%是今年新兵中最強一檔。