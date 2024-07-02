施羅德：股市還有高點

今年來，從美國、日本到台灣，股市都陸續衝上歷史新高。投資人不免居高思危，股市創新高後還能持續寫下新紀錄嗎？施羅德投信表示，歷史經驗顯示，股市創新高後，後續表現可期。

施羅德環球顛覆未來股票基金產品經理林良軍觀察歷史經驗，股市多頭循環漲勢通常可持續至少六年、上漲幅度超過180%。目前此波多頭循環自2020年3月以來約四年、上漲122%，後續仍有機會延續上漲趨勢。

林良軍指出，全球股市無論在基本面、評價面或事件面都有優勢，有望支撐股市持續上攻。在基本面，全球經濟展現韌性，預期今、明兩年能夠穩健成長。主要國家企業獲利也維持成長，進而支撐未來股價表現。

至於評價面，林良軍表示，美股評價雖已墊高但仍合理，非美股市評價面則較低，建議投資人不妨跟著全球股市輪動的腳步伺機布局。就事件面而言，今年適逢美國總統大選，預期財政政策將出籠，支持總經表現。

小資族預算有限，該如何以最少資金創造最大效益？施羅德投信建議，鎖定具高成長潛力的未來贏家，也就是聚焦人工智慧（AI）、醫療創新、機器人、潔淨科技、永續飲食等五大結構性趨勢的企業。