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台股中小基金 紅不讓

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股第2季以來，大盤除不斷攀登歷史新高，昨（2）日櫃買指數無畏大型股高檔震盪，盤中再度寫下本波段新猷，顯見市場追買中小股的人氣暢旺。法人建議，隨2024年景氣回升，投資人可把握指數上攻機會，透過定期定額方式布局中小型基金，掌握多頭動能。

根據CMoney統計，台股中小型基金第2季績效前十強，依序包括：台新台灣中小、富邦精銳中小、PGIM保德信中小型股、國泰中小成長、摩根中小、野村中小、施羅德台灣樂活中小、日盛小而美、第一金小型精選、復華中小精選，平均績效達10.8%，打敗櫃買指數的8.4%。

台股中小型基金Q2績效表現前十強
台股中小型基金Q2績效表現前十強

安聯投信表示，目前已逐漸看到許多產業獲利表現今年陸續觸底回升，將有助於支持行情延續。

除了AI題材，其他產業亦有望受惠景氣逐步回溫而成長；在市場健康輪動之下，AI仍然是主流，第一波後還有第二波；AI手機、AI PC等新產品可望延續股市熱度。

國泰投信分析，中小型股為主的櫃買指數，自5月中以來一路走高，隨著美國大型科技股陷入高檔震盪，大型權值股上檔壓力不輕，資金持續轉進中小型股，推升櫃買指數昨日再攀波段新高、收在276點。

統計過去15年股市為多頭走勢時，中小型股多數時間漲幅更勝大盤，2023年台股迎來多頭行情，櫃買指數中小型股漲幅近30%，主動型中小型基金平均更上漲逾48%。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，這一波AI狂潮帶動台股今年來漲幅近30%，生成式AI趨勢同時拉動半導體、PCB、電子零組件、組裝ODM與PC品牌上下游供應鏈營運與獲利，這些科技族群皆為台灣競爭力最高的產業，預料2024與2025年的獲利年增幅將呈現高速成長，有利於台股走勢。

展望後市，安聯投信也長期看好，AI發展與在各個領域層面的應用、發展潛力；藉由不同主題的投資策略與基金，提供投資人完整擁抱全球AI生態鏈、掌握AI相關產業上中下游的投資機會，藉由靈活找尋所有AI可涉入產業中，網羅運用AI優勢可望促進營收成長或降低成本、進而提供具競爭力的創新性公司，以追求長期資本利得成長。

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