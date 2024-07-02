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電力需求不斷攀升、關鍵金屬開採量下降 銅價長線走勢看俏

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信分析，根據美國能源情報署的分析，越來越多的美國電力公司轉向儲能的投資，以便在低成本時期購買電力來為電池充電，然後在電價上漲時出售電力。截至2023年底，美國電力公司營運575個儲能中心，總容量為1.58萬兆瓦，EIA預估到2028年底，這一數字將增加兩倍以上，另外還將增加3.6萬兆瓦的電池儲存容量。

此外，再生能源公司－阿爾卡薩能源合作夥伴Alcazar Energy Partners表示，該公司已啟動北馬其頓最大的風電場投資計畫，將投資至少5億美元，該投資計畫將於2026年初開始進行，預計將產生400兆瓦的再生能源，並使該國的風電裝置容量增加近五倍，且能夠為超過10萬戶家庭供電，以及每年減少超過67萬噸破壞氣候的碳排放。

根據媒體報導，全球最大的銅生產商－智利國有礦業公司（Codelco）5月的銅產量為10.3萬噸，比原先的生產目標低了8.6%，該公司今年1至5月份的累積銅產量為48.5萬噸，較生產目標低了6.1%。值得留意的是，智利銅業委員會Cochilco發布報告表示，隨著礦石品質下降，智利老化的銅礦在未來十年將需要增加水和能源的使用，以維持產量。該委員會補充表示，未來10年能源消耗的成長速度預計將快於採礦產量的預期成長，而電力需求將成長31.4%，銅產量將成長20.7%；同時，未來十年用水量將平均每年增長2.3%。

美國

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