美國通膨數據趨緩 中東戰火延燒支撐油價

街口投信表示，上周油價小幅收跌，以色列和黎巴嫩真主黨之間的跨境緊張局勢不斷升級，而烏克蘭持續對俄羅斯煉油設施與碼頭發動無人機攻擊，引發投資人擔憂中東衝突可能擴大與俄烏戰爭局勢持續將影響原油供應，布蘭特原油近月期貨在6月全月上漲約4.8%。上周五(6/28)美國公布5月PCE數據持平，促使降息預期樂觀，根據 CME FedWatch 工具，目前(6/30數據)預計9月首次降息的可能性為 64%，高於5月底的50%，降息啟動將有助於投資與消費，並可望帶動原油需求增加。美國能源情報署EIA上週五發布的《石油供應月度報告》，雖然美國4月石油產量和需求升至四個月高位，但汽油需求降至 883萬桶/日，為2月以來的最低水平。

美國油田原油總產量較上季增加72,000桶/日，至1,325萬桶/日，創12月以來最高水準。美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據，6月25日當週，法人機構與基金增加了美國原油期貨和選擇權淨多頭部位。國際投行近期報告摘要: 瑞銀認為，上週EIA石油報告與STEO（EIA 短期能源展望）報告相比，需求意外上漲近5百萬桶/日，而原油產量則較低，這意味著4 月市場趨緊，預期油價近期仍有上行空間；而巴克萊銀行報告預估未來幾個月布蘭特原油價格可望維持在90 美元/桶左右。