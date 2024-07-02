下半年股市 印度聚光
時序來到下半年，面對升息尾聲，投資人該怎麼投資？據統計，2000年來歷年下半年新興股市表現優於成熟股市，且以印度平均上漲13.8%表現最佳，巴西、東協、美股也進入前十強股市。投信法人表示，全球股市現階段處於高檔區間，參考經驗選擇投資標的不失為選股策略之一。
群益投信統計，2000年以來，每年下半年全球主要股市平均表現，以印度13.8%表現最佳，其次為巴西9.9%，其他依序為：印尼7.6%、NASDAQ指數4.5%、泰國4.4%、菲律賓4.3%、道瓊指數4.3%、俄羅斯4.2%，再來是S&P500指數3.45%、澳洲3%。
整體來看，新興市場表現優於成熟市場。群益投信分析，新興國家財政體質漸有改善，有助對抗外部環境變動，因此後市表現仍未看淡。
中長期來看，新興亞股在經濟成長態勢未變，加上各國持續推動經濟利多政策之下，有助吸引市場資金關注，後市不看淡。新興亞洲前景最為穩定，印度新政改革及東協經濟共同體效應，題材豐富。中長期來看都具投資優勢，建議投資人可利用基金定期定額的方式布局印度、東協基金。
另檢視投信發行的印度、巴西相關基金今年以來績效，由群益印度中小以30%居冠，台新印度27.5%、統一大龍印27.4%分居第二、第三。
群益印度中小基金經理人林光佑指出，近期印度股市表現強勁，股市評價因此上升，不過，有鑑於全球貨幣緊縮循環將近尾聲，加上印度總體經濟、企業基本面皆非常強勁，外資持續回補印度股市，主因印度崛起正循環，後勢看好受惠外來直接投資、以及印度國內基建計畫的工業類股、人均所得增加的消費升級，以及經濟活動旺盛推動放款高速增長的金融類股。整體而言，股市評價面雖稍有上升，但尚未過高。
瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度總理莫迪重新掌權，有望持續獎勵投資、擴大建設等政策，印度股市評價面經過修正後，與整體亞股估值溢價已大幅收斂，加上選舉的不確定性淡化，外資逐漸回流印度股票，6月的單月漲幅居今年來最大，內外資雙引擎合力助攻下，印度Sensex指數正挑戰8萬點大關，建議投資人可定期定額布局印度基金。
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