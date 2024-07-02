外資賣亞股 台股大失血

外資上周在新興亞股買少賣多，對台股賣超21.9億美元最多，其次是泰國的2.4億美元；買超則以對印度15.1億美元最多，其次是南韓的3.5億美元。亞股上周漲跌互見，以菲律賓大漲4.1%最強，其次是印尼漲2.7%，但越南單周跌2.9%最凶，其次是台股跌0.9%。

今年以來，外資對新興亞股只買超三個市場，即南韓的171.3億美元、台股的43.8億美元、印度的1.6億美元；賣超則以泰國的32.3億美元最重，再來是越南的20.7億美元。今年以來，新興亞股仍以台股漲28.6%最強，再來是越南的11%，但泰國跌8.1%最弱。

外資上周大買印度，推升股市大漲2.4%，今年來的資金流向也由負翻正。群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度經濟仍持續強勁增長，通貨膨脹也穩定受控，給予印度央行政策彈性空間。

此外，總理莫迪宣誓就任，展開第三任任期，內閣人選也已確定，都有利於持續推動政策目標，對外國機構投資者是積極信號，將有助於市場穩定及增長。

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，在人工智慧（AI）題材驅動下，台股上半年表現在全球市場名列前茅，漲幅僅次於費城半導體指數。

時間進入第3季，能否延續漲勢？短線來看，台股成交量能無法擴大，預料大盤將維持區間整理，但因為指數維持23,000點之上，若持續上揚的月線沒有失守，台股適度整理後仍有機會再攻。

安聯投信台股團隊指出，市場持續反映AI題材，加上美股帶動，台股持續上演驚驚漲格局。但相關題材相繼反映，短線累積一定漲幅，在市場等待下一季財報與法說展望訊息前，重要權值股及AI主題料將維持區間整理。在資金輪動下，中小型股有望比較活絡。另外，綠能為長線趨勢，重電、工業等類股可望受惠，但短線波動也較大。