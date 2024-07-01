第一金量化日本 下月開募

近期多檔日本ETF進行募集或募集申請中，第一金投信將繼復華投信與台新投信，推出第一金量化日本基金。

這是今年首檔以量化模型同時結合經理人主動操作的日本基金，基金採取雙量化模型、雙經理操作，人機協作靈活選股，大、小型股不設限，產業切換更靈活，預計在8月底展開募集。

日本走出失落30年，投資信心上揚，走出通縮擁抱通膨，企業加薪，消費增加。

第一金量化日本基金主管經理人黃筱雲指出，每年日本春鬥就是勞資薪資協商的重要過程，今年由勞方大獲全勝，日本整體平均調薪幅度高達5.28%，創下33年來最大漲幅，而大型企業的調薪幅度更高，包括：日本航空6％、大金空調8％，日本製鐵更高達14%等，日本邁向大調薪時代，同時也帶動消費動能，與調價的正向循環，日本央行公布的第1季短觀指標維持波段高檔的22，服務業短觀上升至34優於市場預期值。

復華日本龍頭ETF（00949）經理人劉昌祚表示，近年全球金融市場資金集中效果明顯，大型龍頭企業因為具市場競爭優勢、經營效率優異，更受市場金青睞，也將是接下來布局日股的產業亮點。

第一金量化日本基金協管經理人高若慈說明，量化模型是採取科技方式輔助人為選股，雙量化模型為第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司所合作開發，包括多因子選股模型及市場風險偏好模型，前者主要考量價值、成長、風險、流動性等因子，考量個股報酬與風險及權重配置等；後者包括五大模組，趨勢模組、總經模組、系統風險偵測模組、群集模組，及波動模組等，綜合衡量趨勢變化及預警等。