過去一周，整體固定收益型ETF淨流入64.9億美元，主要是美國獲50.1億美元挹注，歐洲與亞洲則分別遭6億、0.7億美元資金淨流出。

就債券信評類別來看，投資級債ETF獲得61.6億美元淨流入，但非投資級債ETF面臨7.6億美元資金淨流出。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，美國經濟與通膨仍然強韌，再加上財政部龐大赤字以及金融市場條件並未因高利率而緊縮，聯準會中性利率應該接近4%，高於聯準會預期的2.6%。

現階段看好短天期高品質公司債，因投資級債持續提供安全且相對高的殖利率收益機會。

然而目前利差恐無法提供景氣下行或金融市場有意外衝擊時的太多保護緩衝，非投資級債中，高資金成本對企業獲利衝擊不一，因此需要精選持債。

安聯投信指出，美國10年期公債殖利率近一周走升3個基準點至4.29%。受到聯準會官員淡化降息預期影響，風險債陷盤整區間。

考量政策逆風逐漸淡去，市場焦點有望重新轉向企業獲利和受益基本面韌性領域，但政策步調仍具有不確定性，可以複合資產作為核心部位掌握收益，以短年期債抗波動，搭配複合債把握息收和資本利得機會。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，在基本情境假設下，預估美國經濟可望維持穩健成長。

正面因子包含健康的勞動市場、穩定的消費力道、政府支出持續支持美國經濟、家計財富增加、製造業趨穩，升息尾聲、今明兩年企業獲利預期轉佳等。

負面因子則為通膨壓力、貨幣政策偏緊、殖利率曲線倒掛、儲蓄下降、地緣政治風險等。

就非投資等級債而言，平均收益率仍具吸引力，下檔保護優於股票。

整體再融資風險低，發債公司也持續致力於降低債務比重，因此整體信用體質仍佳。

評估今年違約率大幅攀升機率較低，可望維持相對低點。就價值面而言，折價及較高的利息收入都帶來了資本利得空間及抵禦波動性的能力。