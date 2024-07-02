第3季基金投資趨勢／股票、收益型資產 各配置四成

群益投信指出，經濟軟著陸可期，有利風險資產，但仍須留意漲高回檔和地緣政治變化。在第3季，建議投資人採取股債混搭策略。純股票資產可占四成，聚焦美股新創及印度中小型基金；長天期美債ETF占兩成，以兼顧資產品質、穩健收益及潛在資本利得；收益型多重資產基金占四成，以因應不確定的金融環境，並強化多元收益來源。

群益投信指出，股債投資機會多，但須留意類股與資產表現輪動、地緣政治等不確定因素。建議投資人可採積極成長型與穩健固收型資產混搭策略，既掌握主題與潛力市場的投資契機，又能平衡投資組合波動。

美國經濟表現具韌性、通貨膨脹降溫、人工智慧（AI）題材發酵，推升美股主要指數今年來屢創歷史新高，群益投信建議美股基金比重占兩成。

以群益美國新創亮點基金來說，看好受惠延續性成長趨勢、創新能力佳且具創新價值議題的公司。到今年5月底，這檔基金的產業配置以科技股占55.6%最多，再來是金融股的6.9%、醫藥股的6.8%；前三大持股為微軟、輝達、蘋果。基金經理人向思穎表示，美國經濟自第1季的過熱回復正常，搭配通膨降溫、企業營運仍穩健，綜合來看仍有利美股後市。產業配置方面，仍持續看好半導體、公共事業、醫療保健等類股。

群益印度中小基金為國內唯一一檔印度中小基金，今年來大漲約30%，為投信發行印度股票基金之冠。產品獨特加上績效優，這檔基金到5月底的規模已成長到107億元；前三大布局產業依次為資本設備股的21.5%、金融股的16.4%、耐久財消費股的13.8%。

基金經理人林光佑表示，印度經濟表現火熱，且印度服務企業取得來自全球各地的新業務，推升獲利。再者，隨著總理莫迪宣誓就任，內閣人選也已確定，政府在基礎設施建設、城市發展和電力等方面的重點工作料將持續推進，有利印度股市延續多頭表現。在債券方面，群益投信指出，市場預期美國聯準會（Fed）最快9月有望啟動降息，債券仍具投資契機。其中，投資等級債收益水準仍不錯，且信用利差處於波段低位，意味信用風險甚低，資產品質無虞，投資吸引力不減，建議投資人透過長天期投等債券ETF來參與。

群益ESG投等債20+（00937B）去年12月上市，僅約半年的時間，變成規模最大與受益人數最多的投資等級債券ETF。這檔ETF的成分債券鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行的長天期BBB級公司債，進一步精選票面利率大於4.5%以上者，可說是從源頭提升配息能力，且長天期債於貨幣政策將迎轉折的環境下，有資本利得空間可期，因此市場關注度高。

在多元資產方面，群益潛力收益多重資產基金可占兩成。這檔基金目前的股票部位占56.2%最多，其次是非投資等級債的11.6%、公債的9.2%、投資等級債的8.5%；市場別以美股（含ADR）的87.5%最多，其次是台股的5.6%。如果選擇新台幣月配息級別，今年來的年化配息率約7%。

至於群益全民成長樂退組合基金，也可占20%。這是積極型的目標風險組合基金，透過投資團隊的專業質化判斷及量化指標的輔助，在承擔合理風險水準的前提下，建立具效率的資產配置。到5月底，基金約七成布局股票型基金、12%在債券基金。