全球市場觀測站／股市三多 趨勢向上

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

全球主要股票市場今年表現亮眼，展望第3季，投信法人表示，全球央行陸續進入降息循環、製造業開始庫存回補周期，加上AI等新趨勢推動相關供應鏈今明兩年獲利表現等三優勢，皆可支撐股市維持多頭。

瀚亞投信海外股票暨固定收益部副總林元平表示，整體而言，通膨持續回落、景氣溫和擴張，資本邊際轉為寬鬆，加上全球製造業逐漸復甦，預期在此環境下，股市前進的過程中雖時有震盪，但維持溫和向上的趨勢並無改變。

林元平指出，有鑑於通膨穩步走降， 市場預估聯準會最快於今年9月會議啟動降息，全年降息幅度介於1~2碼之間；若9月會議降息，另一次可能為12月會議，預期將持續支撐股市資金行情。

今年印度股市為全球最強勁的市場之一，印度SENSEX指數上漲約15%，達到歷史新高的62,000點。林元平指出，這一增長得益於印度經濟強勁表現，2024年第一季度GDP增長率達到7.8%。製造業和服務業皆快速發展是主要推動力，印度持續改革與各項經濟產業升級計畫將繼續吸引資本流入。

印度 製造業 降息

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