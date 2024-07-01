生醫基金 成長動能強

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

近期NBI指數、MSCI醫療保健指數震盪向上，投信法人表示，進入7月，企業第2季財報陸續公布，資金焦點集中個股基本面，預估下半年中大型新藥股價成長動能可期，加以降息及併購題材有助中小型股反彈，全球生技醫療基金經理人透過主動選股，有望從業務復甦低價股中找到投資機會。

新光全球生技醫療基金經理人簡秀君表示，近期生醫臨床實驗陸續公布，帶動中小型醫藥股價成長，7月仍看好中小型醫藥股、醫材股為主，基金操作策略會提高中小型醫藥和醫材股比重，並搭配視總經及市況伺機而動的醫療保險股等，簡秀君認為，今年許多大型藥廠的專利陸續到期，預計在今年有望降息的有利條件下，部分中小型醫藥股，仍有被收購題材可以發酵。

新光投信生醫投資團隊認為，下半年新藥藥證、後期臨床試驗展開或公布，以及中小型藥企被收購等併購案，預期仍是推動下半年生技類股的成長動能，以中大型新藥公司來說，公司財報數字和臨床數據顯示，新藥成長動能可期，預期產品線愈齊全的中大型新藥股，將成為資金焦點；至於中小型醫藥股，在降息、併購題材帶動下，股價有機會回溫。建議投資人可以選擇主動型全球生技醫療基金，透過精選符合成長趨勢及納入評價遭低估之優質標的，中長線績效表現值得期待。

野村全球生技醫療基金經理人沈思瑩表示，生醫類股在多項利多加持下，可望倒吃甘蔗表現愈來愈好。整體生技產業當前最大利多是許多大型藥廠將在2025出現專利斷崖，代表許多重要產品的專利都會陸續到期；為解決這個問題，藥廠與生技公司有兩個解方，其一為併購其他擁有主力專利藥的公司；其二為加緊研發新藥產品。在壓力下，2023年生醫產業併購金額相對2022年成長超過一倍，預計趨勢仍將延續並支持產業表現。

併購 生技產業

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