AI商品錢景亮 可逢低布局

隨著ChatBOT、生成式AI等在各應用領域需求持續激增，北美四大雲端服務供應商（CSP）業者加大AI相關領域投資力道。投信法人表示，AI仍是未來成長趨勢最明確的主流產業，全球AI ETF錢景看好，建議逢低伺機布局。

四大CSP業者包括Google、Meta、Microsoft、Amazon，2024年AI資本支出持續大增，Google第1季AI資本支出激增91%，Microsoft及Meta第1季AI資本支出分別成長79%及47%。

台新SG全球AI機器人精選ETF（00851）經理人黃鈺民表示，全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）上季財報與本季財測不只超乎分析師預期，更滿足市場的高度期待，顯示AI晶片需求持續大爆發，第1季淨利年增645%、達148.8億美元，創新高，經調整後每股盈餘成長461%、達6.12美元；展望第2季，輝達預估營收可達280億美元，年增107%，季增23.9%，也超乎分析師預期。輝達執行長黃仁勳先前高喊「生成式AI時代正在起飛」，預期包含AI業務在內的資料中心營收將一路成長到2025年。

黃鈺民指出，「破壞式創新」與科技革命帶來的新增經濟動能相當強勁，未來三至五年持續為企業帶來新的業績成長切入點，AI機器人相關ETF後市持續看好。布局上，可優先布局追蹤「法興全球AI機器人精選指數」的ETF，以全面掌握人工智慧長期趨勢發展的機會，其成份股涵蓋資訊服務、演算法開發、工業自動化和先進醫療等重要AI領域，全面掌握AI商機。

統一FANG+ETF經理人林良一表示，美國通膨降溫格局不變，近期經濟也開始出現疲弱跡象，但整體來說，經濟往不著陸方向邁進，聯準會緊縮貨幣政策時代也已經結束，資金面有利風險性資產，並以科技股最具表現機會。在AI時代，無論是軟體應用、硬體設備或高速運算所需的雲端等領域，科技巨頭都是主要玩家，並率先獲得AI帶來的獲利貢獻，使企業競爭力持續上升。近期美股高檔震盪，投資人可利用分批進場或定期定額方式布局，參與科技巨頭長線成長。