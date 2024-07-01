2024第3季基金投資趨勢／債券可重押五成 股票部位占三成

野村投信表示，在第3季，整體基本面有利股市前景，但短線漲高後震盪可能加劇，建議股債市宜均衡布局。純債券基金比重可占五成，包括美國非投資等級債、投資等級債、新興市場債基金；股票部位可占30%，聚焦台股優質基金，以參與人工智慧（AI）長線成長趨勢；全球多重資產占20%，以求攻守兼備。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，今年以來美、台股市漲勢凌厲，不排除短線有震盪可能，但全球經濟優於預期，而且下半年科技股進入產業旺季，股市仍有高點可期，回檔仍是買點。美國聯準會（Fed）有機會在9月啟動降息，債券價格可望走高，帶來資本利得機會。

在純債券基金方面，高盛投資級公司債基金可占20%。這檔基金是國人最愛的投資級債基金，國人持有逾700億元。基金瞄準美元投資級公司債，以知名優質企業債為主軸，持有約700檔債券，發行人超過300家，美債部位占85.4%，平均信評為BBB+，平均存續期間6.76年。

高盛投資級公司債基金的產業以銀行債占23.4%最多，再來是核心消費債的18.3%；設有美元、澳幣與南非幣三種幣別，且有累積、月配息與前後收級別，以滿足投資人多元理財需求。如果選擇美元月配息級別，半年來的年化配息率介於7.37-7.75%。

高盛新興市場債券基金也可占20%。這檔基金是國人最愛的新興市場債券基金，持有金額為1,060億元，基金主要布局新興市場美元主權債及類主權債，讓投資人在參與新興市場長期成長契機的同時，不必承擔當地貨幣波動風險。基金平均信評為BB+，平均存續期間6.83年。如果選擇美元月配息級別，半年來的年化配息率介於16.75~17.72%。

野村美國非投資等級債券基金則可占10%，以掌握較高的殖利率。這是野村的旗艦基金之一，成立逾20年，核心研究團隊穩定，運用野村企業研究與資產管理獨創的千里馬投資策略，篩選出具備中長期潛力的千里馬企業。基金平均信評為B+，平均存續期間為3.91年；產業以能源債占14.7%最多，其次是基礎工業債的10.1%。如果選擇美元月配息級別，半年來的年化配息率介於6.88-8.68%。

在台股方面，野村優質基金是野村投信的台股旗艦型基金，曾連續兩年獲得晨星暨Smart智富台灣基金獎之ESG基金獎。基金中長期績效出色，深獲投資人青睞，到今年5月底規模成長到255億元，在台股共同基金中排名第三，基金產業分布以半導體股占31.8%最多，再來是電腦及周邊設備股的31.2%；前三大持股為奇鋐、廣達、世芯-KY。

野村指出，野村投信台股團隊強調由下而上的基本面研究，基金經理人身兼產業研究員，團隊共享研究成果，基金操作風格追求長期成長，不會因為短期類股輪動而過度調整持股。基金以成長性產業暨次產業龍頭股為核心（比重60%~70%），搭配高成長潛力的中小型明日之星，投資範圍涵蓋電子與非電子產業，兼顧AI趨勢及傳產股復甦契機，適合長期投資。

面對市場震盪，駿利亨德森平衡基金可占20%。這是聚焦美國股債市的平衡型基金，透過風險管理及動態調整，以55%的S&P 500指數大型優質成長股票增值潛力，搭配45%彭博美國綜合債券指數的投資級債券控制波動，這個策略運用已逾30年，歷經多次市場多空考驗。基金前三大持股為微軟、輝達、蘋果。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來的年化配息率介於6.39~6.77%。